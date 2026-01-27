Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
lineas_4_6_metro_samuel_1e27e9c85a
Nuevo León

NL tendrá el Metro más largo de América con líneas 4 y 6: Samuel

Samuel García destacó que el Corredor Verde es parte de una nueva visión urbana en Nuevo León, enfocada en movilidad sustentable y ciudades seguras

  • 27
  • Enero
    2026

En el marco de la inauguración del Corredor Verde Exposición, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, detalló que este permitirá una mejor conexión peatonal desde el metro hasta el estadio de Rayados, así como la integración con otros espacios como el Parque del Agua, el Parque La Pastora, el Parque Tolteca y, próximamente, con el Corredor Zaragoza, que enlazará estas zonas con Parque Fundidora.

En materia de movilidad, Samuel García destacó el Artículo 49 de la Constitución estatal, que reconoce el derecho a una movilidad segura, accesible, eficiente y de calidad, subrayando que este principio se reflejará principalmente en las líneas 4 y 6 del Metro.

El mandatario comparó estos proyectos con administraciones anteriores y señaló que, mientras la Línea 3 tardó 15 años en construirse con apoyo federal, su gobierno impulsa dos nuevas líneas de 34 kilómetros, financiadas con recursos propios, que estarán listas en aproximadamente cinco años.

Indicó que estas líneas contarán con 21 estaciones, conectarán desde el aeropuerto y permitirán movilizar a hasta 240 mil personas diariamente, lo que representará una reducción significativa de vehículos particulares en las calles.

Además, anunció la modernización de estaciones del metro, la incorporación de transmetros y camiones nuevos, equipados con internet, cámaras y sistemas de seguridad, así como la rehabilitación de banquetas y corredores peatonales para fomentar una movilidad más humana.

Destacó que Guadalupe se perfila como el epicentro de la movilidad en Nuevo León, gracias a la coordinación entre el Gobierno del Estado y el municipio, reiterando que el crecimiento urbano debe ir acompañado de infraestructura responsable que garantice calidad de vida para la población.

samuel-linea-4-6.jpg

Durante su mensaje, el mandatario estatal señaló que Nuevo León arrastra décadas de mala planeación, improvisación y corrupción, lo cual ha derivado en problemas de movilidad, banquetas inseguras y espacios públicos deteriorados, situación que —dijo— comenzó a corregirse con la creación de una nueva Constitución estatal, vigente desde hace poco más de dos años.

García Sepúlveda explicó que la Constitución de Nuevo León establece en su Artículo 48 el derecho a la ciudad sustentable, lo que obliga a las autoridades a garantizar asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros y sostenibles, señalando que el Corredor Verde Exposición es un ejemplo claro de la correcta aplicación de esta normativa.

“Donde antes había una banqueta angosta, insegura e invadida, hoy hay un corredor verde que va a recibir visitantes de todo el mundo”, expresó.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

operativo_muralla_ocho_detenidos_dr_coss_1e8b0e6ac9
Operativo Muralla deja ocho detenidos en Doctor Coss
fiscalia_investiga_tandas_millonarias_7b5874ac90
Avanza investigación sobre fraudes de 'tandas millonarias'
fiscalia_avanza_investigacion_fraude_pensiones_nl_cd6d25d356
Fiscalía avanza en investigación por fraudes en pensiones
publicidad

Últimas Noticias

agente_ice_super_bowl_1057c48347
ICE desplegará operativos en California durante Super Bowl LX
marco_rubio_venezuela_b2c0a73db9
Marco Rubio busca que Venezuela sea 'próspera y democrática'
EH_DOS_FOTOS_2026_01_28_T110520_639_749fbe26b5
Liam Gallagher se burla de los precios de boletos de Harry Styles
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×