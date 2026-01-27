NL tendrá el Metro más largo de América con líneas 4 y 6: Samuel

En el marco de la inauguración del Corredor Verde Exposición, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, detalló que este permitirá una mejor conexión peatonal desde el metro hasta el estadio de Rayados, así como la integración con otros espacios como el Parque del Agua, el Parque La Pastora, el Parque Tolteca y, próximamente, con el Corredor Zaragoza, que enlazará estas zonas con Parque Fundidora.

En materia de movilidad, Samuel García destacó el Artículo 49 de la Constitución estatal, que reconoce el derecho a una movilidad segura, accesible, eficiente y de calidad, subrayando que este principio se reflejará principalmente en las líneas 4 y 6 del Metro.

El mandatario comparó estos proyectos con administraciones anteriores y señaló que, mientras la Línea 3 tardó 15 años en construirse con apoyo federal, su gobierno impulsa dos nuevas líneas de 34 kilómetros, financiadas con recursos propios, que estarán listas en aproximadamente cinco años.

Indicó que estas líneas contarán con 21 estaciones, conectarán desde el aeropuerto y permitirán movilizar a hasta 240 mil personas diariamente, lo que representará una reducción significativa de vehículos particulares en las calles.

Además, anunció la modernización de estaciones del metro, la incorporación de transmetros y camiones nuevos, equipados con internet, cámaras y sistemas de seguridad, así como la rehabilitación de banquetas y corredores peatonales para fomentar una movilidad más humana.

Destacó que Guadalupe se perfila como el epicentro de la movilidad en Nuevo León, gracias a la coordinación entre el Gobierno del Estado y el municipio, reiterando que el crecimiento urbano debe ir acompañado de infraestructura responsable que garantice calidad de vida para la población.

Durante su mensaje, el mandatario estatal señaló que Nuevo León arrastra décadas de mala planeación, improvisación y corrupción, lo cual ha derivado en problemas de movilidad, banquetas inseguras y espacios públicos deteriorados, situación que —dijo— comenzó a corregirse con la creación de una nueva Constitución estatal, vigente desde hace poco más de dos años.

García Sepúlveda explicó que la Constitución de Nuevo León establece en su Artículo 48 el derecho a la ciudad sustentable, lo que obliga a las autoridades a garantizar asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros y sostenibles, señalando que el Corredor Verde Exposición es un ejemplo claro de la correcta aplicación de esta normativa.

“Donde antes había una banqueta angosta, insegura e invadida, hoy hay un corredor verde que va a recibir visitantes de todo el mundo”, expresó.

