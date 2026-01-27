Podcast
Nuevo León plantea ampliar presa El Cuchillo, dice gobernador

Samuel García anunció que se analiza ampliar cuatro metros la cortina de la presa El Cuchillo, lo que permitiría incrementar hasta en 50% su capacidad

  • 27
  • Enero
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que el estado ya superó la crisis del agua y que, para evitar que se repita, se analizan nuevos proyectos hídricos enfocados en garantizar el abasto a largo plazo, ante el crecimiento acelerado de la entidad.

A través de un comunicado, el mandatario señaló que el Gobierno estatal trabaja de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para ampliar la cortina de la presa El Cuchillo.

Aumento del 50% en capacidad de almacenamiento

García explicó que el proyecto contempla elevar cuatro metros la cortina de la presa, además de rehabilitar su infraestructura, la cual calificó como antigua.

"Ahorita estamos platicando con Conagua para ampliar la presa del cuchillo. Tenemos que arreglar la compuerta y la cortina porque es muy viejita. Queremos aprovechar la vuelta para no solo hacerla de nuevo y arreglarla, sino ampliarla cuatro metros más alta", expuso el mandatario estatal.

Actualmente, la presa cuenta con una capacidad aproximada de 1,300 millones de metros cúbicos, la cual podría aumentar hasta 2,000 millones, lo que equivaldría a tres presas La Boca o tres presas Cerro Prieto.

Reúso y nuevas fuentes de agua

El gobernador destacó que, además de la ampliación de El Cuchillo, se analizan proyectos como la implementación del sistema de reúso y la exploración de nuevas fuentes hídricas para aprovechar cada gota disponible.

Indicó que se impulsa ante el Gobierno federal la emisión de la Norma Oficial Mexicana para el reúso potable, al considerar que resulta inconcebible que en 2026 México aún no cuente con este esquema.

"Es increíble 2026 y que México todavía no recicle y tenga uso potable de agua. El sistema terciario, ojalá pronto salga. Y seguimos estudiando nuevas fuentes en la Sierra Madre, en la Huasteca, en el norte, Mina" dijo García.

Garantizar abasto a futuro

Samuel García subrayó que el estándar internacional establece que las ciudades deben contar con al menos 25% más agua de la requerida en una situación de crisis, por lo que Nuevo León continuará estudiando opciones en la Sierra Madre, la Huasteca y el norte del estado, incluyendo el municipio de Mina.

Finalmente, aseguró que, tras lo vivido, Nuevo León no volverá a enfrentar una crisis hídrica en los próximos años, siempre y cuando se mantenga el trabajo coordinado entre Agua y Drenaje, el Gobierno estatal y la Federación.

"Después de lo vivido, Nuevo León no va a volver a tener crisis en los siguientes años si Agua y Drenaje hace su trabajo, obviamente con agua, gobierno federal".


