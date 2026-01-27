Trump respalda a Kristi Noem tras tiroteo en Minnesota

El presidente Donald Trump aseguró este martes que la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem realiza un "muy buen trabajo" en la frontera.

Durante una declaración a medios, el mandatario republicano calificó como "muy bueno" el plan de acción de la funcionaria, enmedio de las polémicas suscitadas por la muerte del enfermero de 37 años, Alex Pretti.

"Creo que ella está haciendo un muy buen trabajo. La frontera está totalmente segura [...[ Heredé una frontera por la que estaban entrando millones de personas. Ahora tenemos una frontera por la que no entra nadie."

Aseguró que hay que recordar varios puntos, debido a que "la gente olvida rápido".

"Tuvimos una frontera que causó todos estos problemas. Biden causó este problemas y los demócratas causaron este problema. Permitieron que entraran decenas de millones de personas. Muchos de ellos eran asesinos, muchos eran narcotráficantes adictos a las drogas, personas provenientes de instituciones mentales."

Gestión de crisis manifestante desata polémicas

La gestión de la crisis por parte de Kristi Noem en Minnesota fue objeto de polémica, debido a que se reportó la segunda de un ciudadano norteamericano por disparos de agentes pertenecientes al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas durante este fin de semana.

Esto provocó que los miembros del partido demócrata comenzarán con una campaña para destituir a la secretaria de Seguridad Nacional, como parte de un descontento hacia la política migratoria de la administración Trump.

Joe Biden arremete contra agentes del ICE tras muerte de Alex Pretti

El expresidente Joe Biden aseguró que Estados Unidos no es un país que trate de forma brutal a los ciudadanos cuando intentan ejercer sus derechos, luego de que Donald Trump se negó a posicionarse sobre la actuación del agente del ICE responsable de abatir a Alex Pretti.

"[...] No somos una nación que dispara a sus ciudadanos en la calle. No somos una nación que permite que nuestros ciudadanos sean brutalmente tratados por ejercer sus derechos constitucionales. No somos una nación que pisotea la Cuarta Enmienda y tolera que nuestros vecinos sean aterrorizados." Aquí te presentamos la nota completa: Biden arremete contra agentes del ICE tras muerte de Alex Pretti

