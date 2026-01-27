Estados Unidos anuncia ejercicio militar en Medio Oriente

Estados Unidos anunció la realización de un ejercicio militar aéreo de varios días en Medio Oriente, en un contexto marcado por el aumento de tensiones con Irán y una mayor presencia militar estadounidense en la región.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el ejercicio de la Fuerza Aérea tiene como objetivo demostrar la capacidad de desplegar, dispersar y sostener el poder aéreo de combate en la región.

Las maniobras incluyen el envío de fuerzas a sitios de contingencia y la validación de procedimientos rápidos para la instalación, lanzamiento y recuperación de aeronaves, en coordinación con países anfitriones.

Las autoridades estadounidenses no precisaron la fecha exacta ni las ubicaciones donde se llevará a cabo el ejercicio.

Contexto de alta tensión regional

El anuncio se produce en medio de una escalada de tensiones entre Washington y Teherán, tras la violenta represión de protestas antigubernamentales en Irán.

Las manifestaciones, iniciadas a finales de diciembre por la crisis económica, derivaron en un amplio movimiento contra la República Islámica, con protestas masivas registradas a partir del 8 de enero.

Organizaciones de derechos humanos y activistas han reportado miles de muertos durante la represión, lo que ha generado condenas internacionales y advertencias por parte del gobierno estadounidense.

Despliegue militar estadounidense

El ejercicio aéreo coincide con la llegada del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln a aguas de Medio Oriente, confirmada por CENTCOM el 26 de enero.

Este despliegue incrementa de forma significativa la presencia militar de Estados Unidos, sumando miles de efectivos, destructores y una mayor capacidad de fuego.

Además, el Pentágono ha reforzado su postura defensiva con el envío de aviones de combate, como los F-15E Strike Eagle, y sistemas de defensa antiaérea.

Irán ha reaccionado con advertencias, calificando la presencia estadounidense como una provocación y señalando que los activos militares de EUA en la región, incluido el portaaviones, son “objetivos accesibles” en caso de una agresión.

Analistas consideran que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de Washington para disuadir posibles agresiones y proyectar fuerza en Medio Oriente.

La evolución de la crisis dependerá del desarrollo de los acontecimientos internos en Irán y de las decisiones que se adopten tanto en Teherán como en Washington.

