No se usará agua de El Cuchillo para pagar deuda con EUA: Navarro

El agua de la presa El Cuchillo no se usará para pagar la deuda que México tiene con Estados Unidos, ya que no forma parte del convenio internacional, aseguró el secretario general de Gobierno, Javier Navarro.

Después de un evento del Tribunal Electoral del Estado, se le cuestionó al funcionario estatal si hay posibilidad de que se le pida agua a Nuevo León para bajar la deuda de agua que se tiene con Texas, pero este aseguró que no.

“Yo entiendo que no, porque no somos parte de ese convenio; el agua a Texas no le corresponde a Nuevo León.

“Pero será motivo de ver bien el acuerdo que tenemos ahí firmado”, dijo el secretario.

México tiene un tratado firmado con Estados Unidos que es el “Tratado de aguas de 1944”, en el cual se establece cómo se debe de repartir el agua de los ríos fronterizos entre ambos países.

Son los ríos Tijuana, Colorado y Bravo los cuales están en el tratado y los principales estados involucrados son Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas, y aunque hay un río de Nuevo León que sí desemboca en el Río Bravo, según la información disponible la aportación es mínima, como para hacerlo parte de la responsabilidad.

Y actualmente, México tiene una deuda de agua con el país vecino, ya que, debido a las condiciones climáticas, no se han podido entregar los 2,160 millones de metros cúbicos de agua que se deben de dar cada 5 años.

La deuda de agua ha sido un arma que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha usado para amenazar a México con más aranceles e incluso ha señalado en diferentes ocasiones que es un “robo” de agua que le pertenece a Texas del Río Bravo.

Comentarios