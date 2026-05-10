Monterrey lanza campaña para prevenir fraudes rumbo al Mundial

El Gobierno de Monterrey puso en marcha una campaña preventiva para alertar a la ciudadanía y visitantes sobre posibles fraudes relacionados con agencias de viajes apócrifas y venta de boletos falsos rumbo a la próxima Copa del Mundo de futbol.

Por instrucción del alcalde Adrián de la Garza, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec) coordina acciones con autoridades y representantes del sector turístico para prevenir engaños que suelen incrementarse durante eventos internacionales de gran magnitud.

Como parte de la estrategia, el municipio realizó mesas de trabajo con operadores turísticos, asociaciones y cámaras empresariales para fortalecer la vigilancia y difusión de información preventiva.

La titular de Sedec, Ximena Tamariz, destacó la colaboración del sector privado y exhortó a la población a verificar cuidadosamente la autenticidad de agencias, reservaciones y boletos antes de realizar cualquier compra.

“Monterrey está tomando acción. Nuestro objetivo es orientar, informar y apoyar tanto a ciudadanos como a visitantes nacionales e internacionales, para que puedan identificar cuando una oferta es falsa, cuando una página no es oficial y cuando hay una agencia irregular”, señaló Tamariz.

La funcionaria también reconoció el respaldo de instituciones como la Profeco, Condusef y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que participarán en la recepción y atención de denuncias.

En representación de la Fiscalía estatal estuvo presente el vicefiscal de Ministerios Públicos, Luis Enrique Orozco, quien reiteró la disposición de las autoridades para actuar en caso de detectarse posibles delitos relacionados con fraudes turísticos.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de Monterrey, César Garza, afirmó que la Copa del Mundo representa un reto importante para la ciudad, especialmente en garantizar una experiencia segura para quienes visiten la capital regiomontana.

“El esfuerzo más importante es el de información y persuasión; enterar a la gente del enorme riesgo que implica realizar operaciones en espacios en ciberespacio o en lugares que no estén debidamente reconocidos y acreditados”, expresó Garza.

Las autoridades municipales señalaron que esta campaña busca fortalecer la confianza de turistas nacionales e internacionales, además de evitar afectaciones económicas derivadas de fraudes durante el evento deportivo.

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