China confirma visita de Donald Trump de tres días

El gobierno de China confirmó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita oficial al país asiático del 13 al 15 de mayo, en lo que será su primer viaje a territorio chino desde 2017.

La Cancillería china informó mediante un comunicado que el mandatario estadounidense acudirá por invitación del presidente Xi Jinping, en un contexto marcado por negociaciones comerciales, tensiones tecnológicas y diversos conflictos internacionales.

La visita ocurre tras meses de tensión entre Washington y Pekín

La confirmación oficial llegó apenas dos días antes del inicio del viaje, luego de que la Casa Blanca anticipara desde semanas atrás la posibilidad de una visita presidencial a China.

El encuentro se producirá además tras la tregua comercial acordada por ambos líderes en octubre pasado durante una reunión celebrada en Busan, Corea del Sur.

Previo al arribo de Trump, el vice primer ministro chino He Lifeng y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sostendrán negociaciones en Seúl relacionadas con temas económicos y comerciales.

La relación bilateral entre las dos mayores economías del mundo ha atravesado meses de alta tensión debido a la guerra arancelaria, restricciones tecnológicas y disputas sobre exportaciones estratégicas.

Aranceles, chips y tierras raras estarán sobre la mesa

De acuerdo con reportes oficiales, la agenda de la visita contempla negociaciones sobre aranceles, exportación de chips para inteligencia artificial, acceso a tierras raras y compras de productos estadounidenses por parte de China.

También se abordarán asuntos internacionales como la guerra en Irán y la seguridad energética de Pekín.

Otro de los puntos centrales será la situación de Taiwán, considerado por el gobierno chino como uno de los temas más sensibles en su relación con Estados Unidos.

Será la primera visita de Trump a China desde 2017

La visita marcará el regreso de Donald Trump a China por primera vez desde su gira realizada durante su primer mandato presidencial en 2017.

A finales de marzo, el mandatario estadounidense había adelantado planes para viajar al país asiático; sin embargo, el recorrido fue pospuesto debido a la escalada del conflicto relacionado con Irán.

El anuncio llega en un momento de estabilidad frágil entre ambas potencias, luego de meses en los que las tensiones comerciales llegaron a ser calificadas como un embargo comercial “de facto”.

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