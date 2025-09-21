Cerrar X
Nuevo León

Nuevo León impulsa ruta verde de transporte eléctrico

La empresa Green Space E-Mobility anunció un proyecto para crear una Ruta Verde de Transporte de Carga entre Texas y Nuevo León

  • 21
  • Septiembre
    2025

Como parte de la visión del gobernador Samuel García de fomentar la electromovilidad, la empresa Green Space E-Mobility anunció un proyecto para crear una Ruta Verde de Transporte de Carga entre Texas y Nuevo León.

El recorrido inicial será de Laredo, Texas, a Monterrey, con planes de ampliarlo hasta Dallas, utilizando el Puerto Fronterizo Nuevo León-Laredo y la carretera La Gloria-Colombia.

Marco González, Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, destacó que el proyecto busca conectar Monterrey y Dallas, consolidando la región Nuevo León-Texas como un importante polo de desarrollo económico.

image00004 (2).jpeg

Horacio de la Torre, Gerente General de Green Space E-Mobility USA, explicó que la base del proyecto es el Tracto Camión Windrose, con características únicas como autonomía de larga distancia, carga ultrarrápida, alto rendimiento, menores costos operativos y reducción de emisiones contaminantes.

“Iniciamos con las primeras cinco unidades este noviembre”, precisó De la Torre, señalando que además de los beneficios ambientales, la modalidad representa una opción económicamente favorable para las empresas.

image00002 (3).jpeg

El Gobierno de Nuevo León apoyará en la agilización de trámites y la ubicación estratégica de electrolineras, que permitirán el abastecimiento eficiente de energía a los vehículos eléctricos.

González resaltó que esta iniciativa forma parte de la agenda verde del gobernador Samuel García y subrayó la importancia de Laredo como epicentro de la movilidad eléctrica binacional entre México y Estados Unidos.


