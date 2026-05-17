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Coahuila

Coahuila reforzará seguridad para frenar conductas antisociales

Autoridades explicaron que algunos incidentes se relacionan con personas que generan daños, riñas o alteraciones bajo el consumo de sustancias o alcohol

  • 17
  • Mayo
    2026

Las corporaciones de seguridad en Coahuila intensificarán operativos en colonias, barrios y ejidos para detener a personas relacionadas con desmanes, disturbios y faltas recurrentes al orden público, luego de que autoridades detectaran un aumento en reportes vecinales por conductas antisociales.

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El gobernador Manolo Jiménez Salinas adelantó que la estrategia contempla despliegues coordinados entre Policía Estatal, Marina, Ejército Mexicano, Fiscalía General del Estado y corporaciones municipales, con presencia más constante en sectores considerados conflictivos.

Coahuila mantiene indicadores positivos en seguridad

El mandatario señaló que, aunque Coahuila mantiene indicadores positivos en seguridad, existe preocupación por delitos menores y situaciones que afectan la tranquilidad cotidiana de las familias, particularmente en zonas habitacionales.

“Queremos entrar fuerte con un barrido de orden y paz en colonias, barrios y ejidos”, declaró.

Jiménez Salinas explicó que muchos de los incidentes están relacionados con personas que generan daños, riñas o alteraciones al orden bajo el consumo de sustancias o alcohol, y que constantemente reinciden debido a que varias conductas únicamente derivan en sanciones administrativas.

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Por ello, indicó que las autoridades buscarán reforzar las detenciones preventivas y mantener vigilancia permanente, principalmente entre jueves y domingo, cuando suele incrementarse la incidencia de reportes ciudadanos. 

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El gobernador aseguró que el modelo de seguridad del Estado debe evolucionar constantemente y no limitarse únicamente al combate contra delitos de alto impacto, sino también atender problemas que deterioran la percepción de seguridad en colonias y comunidades.


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