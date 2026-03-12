Nuevo León lidera adopción de IA en empresas a nivel nacional

Nuevo León se posicionó como la entidad con mayor adopción de Inteligencia Artificial (IA) en empresas con 10 o más empleados a nivel nacional.

De acuerdo con el estudio del Centro México Digital denominada “Inteligencia Artificial en México: de la promesa al impacto económico”, se registró un 12.6% de empresas que optaron por adaptarse con esta tecnología, por lo que forma parte del grupo de entidades que duplican los niveles de adopción.

La entidad se encuentra por encima del promedio nacional, al superar entidades como Tamaulipas (9.9%), Ciudad de México (9.4%), Quintana Roo (9.3%) y Estado de México (9.1%).

Secretaría de Economía Estatal destaca resultados de ecosistema empresarial

La titular de la Secretaría de Economía, Betsabé Rocha, destacó que estos resultados reflejan la fortaleza del ecosistema tecnológico y empresarial del estado.

“Nuevo León cuenta con un ecosistema sólido de innovación, talento especializado y empresas que apuestan por la transformación digital”, indicó Rocha Nieto.

Aseguró que la adopción de la IA refuerza el nivel de competencia en el sector industrial para abrir nuevas oportunidades.

De acuerdo con el estudio, Nuevo León comparte condiciones como mejor infraestructura tecnológica, mayor concentración de talento especializado y ecosistemas empresariales más desarrollados, lo que impulsa la incorporación de tecnologías avanzadas.

