Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nuevo_leon_primer_lugar_en_adopcion_empresarial_ia_edd0ca7d5a
Nuevo León

Nuevo León lidera adopción de IA en empresas a nivel nacional

La entidad se encuentra por encima del promedio nacional, al superar entidades como Tamaulipas, Ciudad de México y Quintana Roo

  • 12
  • Marzo
    2026

Nuevo León se posicionó como la entidad con mayor adopción de Inteligencia Artificial (IA) en empresas con 10 o más empleados a nivel nacional.

De acuerdo con el estudio del Centro México Digital denominada “Inteligencia Artificial en México: de la promesa al impacto económico”, se registró un 12.6% de empresas que optaron por adaptarse con esta tecnología, por lo que forma parte del grupo de entidades que duplican los niveles de adopción.

nuevo-leon-primer-lugar-en-adopcion-empresarial-ia.jpg

La entidad se encuentra por encima del promedio nacional, al superar entidades como Tamaulipas (9.9%), Ciudad de México (9.4%), Quintana Roo (9.3%) y Estado de México (9.1%).

Secretaría de Economía Estatal destaca resultados de ecosistema empresarial

La titular de la Secretaría de Economía, Betsabé Rocha, destacó que estos resultados reflejan la fortaleza del ecosistema tecnológico y empresarial del estado.

“Nuevo León cuenta con un ecosistema sólido de innovación, talento especializado y empresas que apuestan por la transformación digital”, indicó Rocha Nieto. 

Aseguró que la adopción de la IA refuerza el nivel de competencia en el sector industrial para abrir nuevas oportunidades.

De acuerdo con el estudio, Nuevo León comparte condiciones como mejor infraestructura tecnológica, mayor concentración de talento especializado y ecosistemas empresariales más desarrollados, lo que impulsa la incorporación de tecnologías avanzadas.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_03_12_231354_27bd2eefba
Incendio consume dos autos en límites de Monterrey y San Pedro
produccion_de_vehiculos_en_mexico_sube_6_5_a_noviembre_de_2024_55868a2da6
Aumenta parque vehicular con 540 mil autos en menos de tres años
Adrian_de_la_Garza_a5e1b1aae8
Entrega Adrián de la Garza apoyos a 500 mujeres regias
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_cuba_trump_4d94dd8458
Sheinbaum celebra diálogo Cuba-EUA y confirma ayuda humanitaria
parques_industriales_3_1280x720_2f57f63597
Producción industrial en México inicia 2026 con retroceso de 1.1%
EH_UNA_FOTO_12_00d93fb867
EUA levanta sanciones al petróleo ruso por guerra con Irán
publicidad

Más Vistas

seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
filipe_luis_dt_rayados_4c15a30f0b
Rayados busca técnico y pone en la mira al brasileño Filipe Luís
hallan_restos_rey_del_cabrito_9b47b9707b
Confirma familia hallazgo del hijo de dueño del 'Rey del Cabrito'
publicidad
×