Clausura Conagua pozos y equipos clandestinos al sur de NL

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró cuatro pozos y dos equipos de perforación clandestinos en Montemorelos y Cadereyta como parte de inspecciones por el programa nacional de reordenamiento de concesiones de agua.

Las acciones se realizaron durante operativos de verificación encabezados por personal del Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB), que intensificó las revisiones en distintas zonas de Nuevo León.

Detectan perforaciones ilegales en región citrícola y zona metropolitana

De acuerdo con la autoridad federal, durante recorridos efectuados en la región citrícola y el área metropolitana de Monterrey se identificaron trabajos de perforación de pozos destinados a la explotación de aguas nacionales sin contar con las autorizaciones correspondientes.

Estas actividades fueron consideradas ilegales al no disponer de concesiones o permisos emitidos por la dependencia federal.

Clausuran equipos de perforación en Montemorelos

En Montemorelos, inspectores detectaron dos equipos de perforación que operaban sin cumplir con la normativa vigente, ambos dispositivos fueron asegurados y colocados bajo clausura.

Uno de ellos se encontraba instalado al sureste del cruce de la Carretera 35 Libramiento a Linares, mientras que el segundo fue localizado dentro de la zona federal del río Pilón.

Reportes ciudadanos llevan a detectar pozos clandestinos en Cadereyta

Por otra parte, a partir de reportes ciudadanos, la Conagua llevó a cabo una inspección en el ejido Rancho Viejo, en Cadereyta Jiménez, donde se ubicaron cuatro pozos perforados de manera clandestina.

Tras confirmar la irregularidad, el personal procedió a su clausura para evitar que continuara la extracción no autorizada del recurso hídrico.

Conagua advierte sanciones por extracción ilegal de agua

El director general del Organismo de Cuenca Río Bravo, Luis Carlos Alatorre Cejudo, informó que la dependencia federal mantendrá la vigilancia para impedir prácticas que vulneren la legislación en materia hídrica y que su actuar será con firmeza.

“Estamos actuando con firmeza para detener la extracción ilegal de agua y proteger los acuíferos del país. El aprovechamiento del recurso hídrico debe realizarse dentro de la legalidad para garantizar su disponibilidad para la población”.

Se iniciarán procedimientos administrativos sancionatorios contra los responsables, dichos procesos podrían derivar en multas económicas conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-CONAGUA-1996.

