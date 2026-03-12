Trump sugiere a Irán no acudir al Mundial por su propia seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó polémica al recomendar a la selección de Irán que no participe en la Copa Mundial de la FIFA 2026, a pesar de asegurar que el equipo es “bienvenido” en el torneo que se disputará en Norteamérica.

A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó que la presencia del combinado iraní podría representar riesgos de seguridad en el contexto de las tensiones internacionales recientes.

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad”, escribió.

Las declaraciones de Trump llegan en medio de un escenario de alta tensión en Irán tras la muerte del líder supremo Alí Jameneí, ocurrida durante una ofensiva militar iniciada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos.

Ante ese contexto, el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, declaró que actualmente no existen condiciones para que su país participe en el torneo internacional.

“Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, afirmó el funcionario.

Donyamali agregó que su país ha enfrentado graves conflictos en los últimos meses.

“Nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, sostuvo.

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Conversaciones entre la FIFA y la Casa Blanca

Un día antes de estas declaraciones, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostuvo una reunión con Trump en la Casa Blanca, donde abordaron la situación del combinado iraní y su clasificación al torneo.

Posteriormente, Infantino explicó que el mandatario estadounidense reiteró que el equipo es bienvenido en el campeonato.

“Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, escribió el dirigente en sus redes sociales.

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Los partidos programados de Irán

La Selección de Irán tenía programado disputar sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense.

El calendario contempla encuentros ante Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles, frente a Bélgica el 21 de junio en la misma ciudad, y posteriormente contra Egipto el 26 de junio en Seattle.

Cabe recordar que eesde noviembre pasado, Trump ya había adelantado que el gobierno estadounidense permitiría la entrada de jugadores y cuerpos técnicos iraníes para disputar el torneo, pero no necesariamente a los aficionados.

Dicha medida, explicó entonces, responde a motivos de seguridad nacional en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países.

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