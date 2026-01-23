Nuevo León lidera confianza policial a nivel nacional: Samuel

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó que el estado se mantiene en primer lugar nacional en confianza policial, de acuerdo con los resultados del trimestre final de 2025 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el Inegi.

Durante la Mesa de Seguridad, el mandatario destacó que la Fuerza Civil es actualmente la policía estatal con mayor confianza en el país, logro que atribuyó a la inversión histórica realizada en los últimos cuatro años, así como al fortalecimiento de la corporación con mayor equipamiento, reclutamiento y profesionalización.

Samuel García señaló que, al inicio de su administración, el 70% de los neoloneses se sentía inseguro, mientras que hoy esa cifra se ha invertido, ya que el 70% de la población afirma sentirse segura, con la meta de alcanzar un 80% de percepción de seguridad durante este año.

En materia de refuerzo federal, anunció la llegada de seis nuevos destacamentos de la Guardia Nacional en los municipios de Apodaca, García, Cadereyta, China, Montemorelos y Doctor Arroyo, los cuales serán construidos por la federación sin costo para el estado, aportando únicamente los predios.

Además, el gobernador adelantó que se publicará un decreto para apoyar a policías estatales y municipales en el acceso a vivienda, mediante esquemas preferenciales a través del INFONAVIT, con respaldo del Gobierno del Estado.

Finalmente, resaltó que 2025 fue el mejor año en materia de seguridad de los últimos 15 años, con una reducción histórica en homicidios, y aseguró que Nuevo León se prepara para cerrar 2026 con mejores resultados, especialmente de cara al Mundial de Futbol 2026, para el cual ya se trabaja en una estrategia de seguridad conjunta entre los tres niveles de gobierno.

Comentarios