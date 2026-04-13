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Nuevo León

Retira Santa Catarina 21 toneladas de basura en pluviales

El municipio desplegó un operativo encabezado por el alcalde Jesús Nava con el objetivo de mitigar riesgos de inundaciones y eliminar focos de insalubridad

  • 13
  • Abril
    2026

Con el objetivo de mitigar riesgos de inundaciones y eliminar focos de insalubridad, el municipio de Santa Catarina, encabezado por el alcalde Jesús Nava Rivera, desplegó un operativo intensivo de limpieza que resultó en la recolección de 21 toneladas de desechos en diversos arroyos y pluviales del municipio.

Las acciones preventivas, ejecutadas por cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos, se enfocaron en el retiro de basura doméstica, cacharros, azolve, ramas e incluso muebles que obstruían el cauce natural del agua tras las recientes precipitaciones en la zona metropolitana.

"Seguimos trabajando de manera preventiva para mantener libres nuestros pluviales y arroyos, reduciendo riesgos para la ciudadanía", destacó el edil, tras señalar que estas labores son una instrucción permanente después de cada periodo de lluvias.

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El operativo priorizó los sectores con mayor acumulación de residuos para evitar taponamientos ante futuros pronósticos de lluvia.

Entre los puntos atendidos destacan la Colonia Cumbres, Zona Rincón de las Mitras y la Calle Ixhuatlán.

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Con estas medidas, el municipio busca asegurar que la infraestructura pluvial opere a su máxima capacidad, protegiendo el patrimonio y la integridad de las familias frente a posibles contingencias climáticas.


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