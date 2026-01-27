Trump cede: reducirá agentes del ICE en Minnesota

El presidente Donald Trump y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, sostuvieron el lunes una conversación que ambos calificaron como productiva, centrada en la aplicación de las leyes migratorias, en medio de la creciente presión por los operativos federales en el estado. El intercambio abre la puerta a un posible ajuste en la estrategia migratoria tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales este mes.

Trump afirmó que coincidió con el gobernador demócrata en varios puntos, semanas después de ordenar el despliegue de miles de agentes de inmigración en Minnesota, una medida que Walz y autoridades locales han criticado duramente. La llamada ocurrió tras el tiroteo de Alex Pretti, ocurrido el sábado en Minneapolis, un hecho que provocó una fuerte reacción pública y un descenso en el respaldo ciudadano a la política migratoria del presidente, según encuestas recientes.

La oficina de Walz informó que Trump se comprometió a considerar una reducción del número de agentes en el estado y a dialogar con el Departamento de Seguridad Nacional para permitir una investigación estatal independiente sobre el caso. Además, el mandatario anunció el envío de Tom Homan, zar fronterizo de la Casa Blanca, para colaborar con autoridades locales, aunque negó que este haya participado en la operación que derivó en el tiroteo.

El impacto político de los hechos comenzó a reflejarse dentro del propio Partido Republicano. Chris Madel, aspirante republicano a la gubernatura de Minnesota, abandonó la contienda al considerar que la estrategia federal había ido demasiado lejos. Paralelamente, aliados de Trump expresaron preocupación por el desgaste del tema migratorio, eje central de su campaña, mientras sectores tradicionalmente afines, como defensores del derecho a portar armas, criticaron la narrativa oficial sobre el caso Pretti.

En el plano legal, expertos coinciden en que los agentes involucrados difícilmente enfrentarán cargos penales debido a la inmunidad calificada que protege a funcionarios federales, aunque la familia de la víctima podría buscar una indemnización civil. En conjunto, la crisis ha expuesto tensiones internas dentro del gobierno federal sobre la estrategia migratoria y ha obligado a la Casa Blanca a replantear su manejo político del tema ante el creciente costo público.

¿Pueden los agentes de ICE ser procesados ​​por los tiroteos de Minneapolis?

La ley federal permite el uso de fuerza letal cuando un oficial razonable tendría causa probable para creer que una persona representaba una amenaza inmediata de muerte o lesiones graves. Los agentes federales generalmente gozan de inmunidad ante el enjuiciamiento estatal por las acciones realizadas en el marco de sus funciones oficiales. La inmunidad solo se aplica cuando las acciones de un oficial fueron autorizadas por la ley federal y fueron necesarias y adecuadas.

Si Minnesota acusara a los agentes, podrían solicitar que el caso se traslade a un tribunal federal y argumentar su inmunidad procesal. Para prevalecer, el estado tendría que demostrar que sus acciones se extralimitaron en sus funciones oficiales o fueron objetivamente irrazonables o claramente ilegales. Si un juez dictaminara inmunidad contra un agente, el caso se desestimaría y el estado no podría volver a acusarlo.

Esta norma legal, conocida como inmunidad calificada, se ha convertido en una herramienta muy eficaz para proteger a los agentes de policía acusados ​​de uso excesivo de la fuerza.

Sin embargo, las víctimas también pueden demandar al gobierno federal para obtener una indemnización cuando sus empleados causan lesiones personales o financieras en el ejercicio de su profesión. Esto está contemplado en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios de 1946, una excepción a la doctrina legal denominada inmunidad soberana, que generalmente protege al gobierno federal de demandas.

En un caso bajo la FTCA, el demandante generalmente alega que un empleado del gobierno actuó con negligencia o ilícito. La ley permitiría a los familiares de una persona fallecida por ICE reclamar una indemnización por homicidio culposo.

Pero si bien la FTCA abre una vía poco común para una demanda contra el gobierno federal, estos reclamos enfrentan límites y obstáculos, y los expertos legales generalmente consideran que la ley es un mecanismo débil para abordar la mala conducta de los funcionarios gubernamentales.

En conclusión: No, los asesinos de Alex Pretti no serán enjuiciados, aun si se comprueba su culpabilidad, pero sí podrían ser retirados del cargo e indemnizar a la familia por miles de dólares.

