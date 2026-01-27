Inicia rodaje del live-action de Cómo entrenar a tu dragón 2

El rodaje de la película Cómo entrenar a tu dragón 2 en su versión live-action comenzó oficialmente, consolidando la continuación de una de las franquicias más queridas del cine animado, ahora adaptada a acción real.

La primera película live-action, estrenada en 2025, fue protagonizada por Mason Thames como Hipo, Nico Parker como Astrid, Gerard Butler como Estoico y Nick Frost como Bocón.

El filme recaudó 636.6 millones de dólares en taquilla mundial y obtuvo una aprobación del 97% del público en Rotten Tomatoes, lo que llevó a que la secuela fuera confirmada incluso antes de su estreno en cines.

Primeras imágenes desde el set

El director y guionista Dean DeBlois compartió una imagen detrás de cámaras del primer día de rodaje, en la que aparece sonriente sosteniendo una claqueta.

En la publicación también se reveló el nuevo logo de la película, que por primera vez se presenta en color rojo, acompañado del mensaje: “¡De vuelta a la carga! ¡Primer día de rodaje de HTTYD2! ¡Comienza la aventura!”.

Elenco que regresa y nuevos personajes

Además del elenco principal, regresan Julian Dennison como Patapez, Bronwyn James como Brutilda, Gabriel Howell como Patán Mocoso y Harry Trevaldwyn como Brutacio.

Tras meses de especulación, se confirmó que Cate Blanchett interpretará a Valka, la madre de Hipo, personaje al que ya había dado voz en la versión animada.

El villano Drago será interpretado por Ólafur Darri Ólafsson, mientras que la posible inclusión del personaje Eret aún no ha sido confirmada.

La película adaptará la historia del filme animado de 2014 y tiene programado su estreno en cines para el 11 de junio de 2027.

La secuela buscará repetir el éxito comercial y conectar nuevamente con el público, manteniendo altas expectativas dentro del fandom de Cómo entrenar a tu dragón.

