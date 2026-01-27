Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_01_27_T121012_331_2e835a9489
Escena

Inicia rodaje del live-action de Cómo entrenar a tu dragón 2

La secuela de acción real ya comenzó filmaciones y llegará a cines el 11 de junio de 2027, tras el éxito mundial de su antecesora

  • 27
  • Enero
    2026

El rodaje de la película Cómo entrenar a tu dragón 2 en su versión live-action comenzó oficialmente, consolidando la continuación de una de las franquicias más queridas del cine animado, ahora adaptada a acción real.

La primera película live-action, estrenada en 2025, fue protagonizada por Mason Thames como Hipo, Nico Parker como Astrid, Gerard Butler como Estoico y Nick Frost como Bocón.

El filme recaudó 636.6 millones de dólares en taquilla mundial y obtuvo una aprobación del 97% del público en Rotten Tomatoes, lo que llevó a que la secuela fuera confirmada incluso antes de su estreno en cines.

G_nZR5zWUAMT5uc.jfif

Primeras imágenes desde el set

El director y guionista Dean DeBlois compartió una imagen detrás de cámaras del primer día de rodaje, en la que aparece sonriente sosteniendo una claqueta.

En la publicación también se reveló el nuevo logo de la película, que por primera vez se presenta en color rojo, acompañado del mensaje: “¡De vuelta a la carga! ¡Primer día de rodaje de HTTYD2! ¡Comienza la aventura!”.

G_nTEBoWcAA1tl9.jfif

Elenco que regresa y nuevos personajes

Además del elenco principal, regresan Julian Dennison como Patapez, Bronwyn James como Brutilda, Gabriel Howell como Patán Mocoso y Harry Trevaldwyn como Brutacio.

Tras meses de especulación, se confirmó que Cate Blanchett interpretará a Valka, la madre de Hipo, personaje al que ya había dado voz en la versión animada.

El villano Drago será interpretado por Ólafur Darri Ólafsson, mientras que la posible inclusión del personaje Eret aún no ha sido confirmada.

G_nSa1nXsAAbFFN.jfif

La película adaptará la historia del filme animado de 2014 y tiene programado su estreno en cines para el 11 de junio de 2027.

La secuela buscará repetir el éxito comercial y conectar nuevamente con el público, manteniendo altas expectativas dentro del fandom de Cómo entrenar a tu dragón.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

2569_FP_01025_58e4cf695e
'Cómo entrenar a tu dragón' está de regreso... ¡y en live action!
nota_escena_chris_2a8ee3fbc3
Chris Hemsworth podría interpretar al príncipe en La Cenicienta
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_28_at_6_09_37_PM_a29738e3aa
Entrega DIF NL 600 cobijas ante pronóstico de más frío
ataque_disparos_27a43f17a9
Atacan a balazos a diputados de MC en Culiacán; resultan heridos
Defienden_mandos_huachicoleros_derecho_a_seguir_en_la_Marina_1132x670_0b7cff8d20
Defensa acusa a FGR de incumplir entrega de carpeta de huachicol
publicidad

Más Vistas

escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
publicidad
×