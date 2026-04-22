Nuevo León se consolida como líder en industria manufacturera

El Estado de Nuevo León se consolidó este miércoles como líder en la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

La entidad aseguró su liderazgo, generó 3,790 empleos directos, dando un total de 398,443, la cifra más alta a nivel nacional, de enero a febrero de 2026.

De acuerdo con la secretaria de Economía, Betsabé Rocha, este desempeño posiciona al estado como un referente en fortaleza industrial, capacidad productiva y competitividad en los mercados internacionales.

“Nuevo León continúa liderando el crecimiento industrial del país con resultados claros en empleo y atracción de empresas.

Estos indicadores confirman que nuestro estado sigue siendo el mejor lugar para invertir, producir y generar oportunidades para las y los nuevoleoneses."

A nivel nacional, en el mismo periodo se registraron seis nuevos establecimientos IMMEX, mientras que el empleo directo presentó una pérdida de 1,956 puestos.

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