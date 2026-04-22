Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nuevo_leon_lider_sector_manufacturera_09492cb9d3
Nuevo León

Nuevo León se consolida como líder en industria manufacturera

Autoridades estatales afirmaron que este desempeño posiciona al estado como un referente en fortaleza industrial, capacidad productiva y competitividad

  • 22
  • Abril
    2026

El Estado de Nuevo León se consolidó este miércoles como líder en la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

La entidad aseguró su liderazgo, generó 3,790 empleos directos, dando un total de 398,443, la cifra más alta a nivel nacional, de enero a febrero de 2026.

De acuerdo con la secretaria de Economía, Betsabé Rocha, este desempeño posiciona al estado como un referente en fortaleza industrial, capacidad productiva y competitividad en los mercados internacionales.

“Nuevo León continúa liderando el crecimiento industrial del país con resultados claros en empleo y atracción de empresas.

Estos indicadores confirman que nuestro estado sigue siendo el mejor lugar para invertir, producir y generar oportunidades para las y los nuevoleoneses."

A nivel nacional, en el mismo periodo se registraron seis nuevos establecimientos IMMEX, mientras que el empleo directo presentó una pérdida de 1,956 puestos.

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_proyectos_9_sohl_f6a143c21b
Abandonan obras de Proyectos 9... y denuncias siguen en aumento
Whats_App_Image_2026_04_22_at_11_49_15_PM_7dfb728af0
Supervisa Arratia avances del Centro Integral en Guadalupe
Whats_App_Image_2026_04_22_at_7_36_44_PM_a44229621b
Activan protocolo de seguridad escolar por amenaza de tiroteos
publicidad

Últimas Noticias

separados_por_el_ice_821bda6421
‘Separados por el ICE’: Foto del año en World Press Photo 2026
luisa_maria_sheinbaum_0ba5e3b241
'Luisa María Alcalde entra al gabinete el 1 de mayo': Sheinbaum
trump_mina_ormuz_729013140e
Trump autoriza hundir embarcaciones que minen estrecho de Ormuz
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×