Nuevo León se consolida como líder en industria manufacturera
Autoridades estatales afirmaron que este desempeño posiciona al estado como un referente en fortaleza industrial, capacidad productiva y competitividad
- 22
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Abril
2026
El Estado de Nuevo León se consolidó este miércoles como líder en la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).
La entidad aseguró su liderazgo, generó 3,790 empleos directos, dando un total de 398,443, la cifra más alta a nivel nacional, de enero a febrero de 2026.
De acuerdo con la secretaria de Economía, Betsabé Rocha, este desempeño posiciona al estado como un referente en fortaleza industrial, capacidad productiva y competitividad en los mercados internacionales.
“Nuevo León continúa liderando el crecimiento industrial del país con resultados claros en empleo y atracción de empresas.
Estos indicadores confirman que nuestro estado sigue siendo el mejor lugar para invertir, producir y generar oportunidades para las y los nuevoleoneses."
A nivel nacional, en el mismo periodo se registraron seis nuevos establecimientos IMMEX, mientras que el empleo directo presentó una pérdida de 1,956 puestos.
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