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Nuevo León

Observar sin intervenir: El secreto para proteger al cuatí regio

Autoridades advierten que dar comida al coatí en la zona metropolitana provoca dependencia, agresividad y afecta el equilibrio ecológico

  • 26
  • Marzo
    2026

En las faldas de la Sierra Madre y diversas zonas arboladas de la Zona Metropolitana de Monterrey, el coatí de nariz blanca (Nasua narica) se ha convertido en un vecino habitual.  

Sin embargo, lo que para muchos ciudadanos parece un encuentro tierno o una oportunidad fotográfica, está desencadenando un problema ecológico silencioso: la habituación de la fauna silvestre. 

El coatí es una especie clave en el ecosistema local. Su dieta es equilibrada, compuesta principalmente por insectos y pequeños invertebrados, frutos de la estación, pequeños reptiles o huevos. 

Al buscar su propio alimento, el coatí cumple una función vital de control de plagas y dispersión de semillas.  

No obstante, esta cadena natural se rompe cuando interviene la mano humana. 

Los riesgos de una 'merienda' compartida

Expertos en vida silvestre advierten que ofrecer comida a estos mamíferos, desde pan hasta restos de comida procesada, genera consecuencias graves a corto y largo plazo. 

Al asociar a las personas con comida fácil, los animales dejan de buscar alimento por su cuenta. Esto altera su comportamiento natural y los vuelve dependientes. 

Un animal habituado pierde el miedo al humano y puede volverse agresivo al exigir comida, además de aumentar el riesgo de atropellamientos al merodear zonas urbanas y carreteras. 

“Alimentar a la fauna, además de causar alteraciones en su metabolismo, puede causar la habituación de estas especies, donde se ve alterado su comportamiento, ya que ellos buscan su propio alimento”, informó Parques y Vida Silvestre de Nuevo León. 

“Así que, si los ves, por favor, no los alimentes”, agregaron. 

La recomendación de las autoridades ambientales es clara:  Observar, pero no intervenir.  Si te encuentras con un coatí en parques como Chipinque, La Estanzuela o zonas residenciales, la mejor forma de protegerlo es manteniendo la distancia y, sobre todo, no alimentarlo para asegurar que el coatí de nariz blanca siga siendo parte del paisaje natural de nuestra ciudad. 

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