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Nuevo León

SuperISSSTE lanza mercancía especial para el Mundial

Con una producción inicial de 23,000 piezas, los productos estarán disponibles en 45 sucursales, destacando por costos para todos los presupuestos

  • 27
  • Marzo
    2026

En un esfuerzo por democratizar el acceso a la máxima fiesta del fútbol, la cadena SuperISSSTE anunció el lanzamiento de una línea de artículos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con una producción inicial de 23,000 piezas, los productos estarán disponibles en 45 sucursales, destacando por costos significativamente menores a los del mercado convencional.

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La presentación fue encabezada por la directora de SuperISSSTE, Dunia Ludlow, quien subrayó que esta iniciativa sigue la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el director general del ISSSTE, Martí Batres, de hacer de la justa mundialista un evento accesible para todos.

Precios competitivos y calidad certificada

La funcionaria detalló que, mientras en otras tiendas productos similares alcanzan precios de hasta $799 pesos, en SuperISSSTE se ofertarán con un ahorro de casi el 50%.

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La oferta incluye loncheras desde $159 pesos, gorras oficiales por $399 pesos y hasta termos desde $399 pesos con ediciones especiales para cada Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

Por su parte, Gabriela Cuevas, representante de México para el Mundial 2026, garantizó que toda la mercancía cuenta con las licencias y sellos de calidad de la FIFA. "Conviene ahorrar y venir por sus productos; estoy segura de que se agotarán pronto", señaló.

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¿Dónde puedo comprar en Monterrey?

Si deseas adquirir alguno de estos productos, puedes acudir a la tienda ubicada en avenida Adolfo López Mateos Retorno 4 S/N, en la colonia Burócratas Federales, del municipio de Monterrey.

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