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Rescatan a cachorro de tigre de bengala en Ecatepec

El felino fue localizado en condiciones de riesgo en Ecatepec; autoridades investigan posible maltrato y posesión ilegal de tigre de bengala

  • 26
  • Marzo
    2026

En un operativo conjunto de autoridades federales y locales lograron el rescate de un cachorro de tigre de bengala que se encontraba cautivo en un domicilio en Ecatepec.

Vecinos de la zona habían manifestado su preocupación días antes a través de redes sociales, donde difundieron imágenes del felino, que habitaba en un área de apenas dos por dos metros, lo que representaba un claro caso de maltrato animal y un riesgo potencial para la comunidad.

Tras ser asegurado, el cachorro fue evaluado preliminarmente para verificar su estado de salud y nutrición.

Por estos hechos, las autoridades ya investigan la procedencia legal del felino y la responsabilidad de los propietarios del inmueble por presuntas infracciones a las leyes de protección animal y posesión de fauna silvestre.


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