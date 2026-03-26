Rescatan a cachorro de tigre de bengala en Ecatepec
El felino fue localizado en condiciones de riesgo en Ecatepec; autoridades investigan posible maltrato y posesión ilegal de tigre de bengala
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Marzo
2026
En un operativo conjunto de autoridades federales y locales lograron el rescate de un cachorro de tigre de bengala que se encontraba cautivo en un domicilio en Ecatepec.
Vecinos de la zona habían manifestado su preocupación días antes a través de redes sociales, donde difundieron imágenes del felino, que habitaba en un área de apenas dos por dos metros, lo que representaba un claro caso de maltrato animal y un riesgo potencial para la comunidad.
Tras ser asegurado, el cachorro fue evaluado preliminarmente para verificar su estado de salud y nutrición.
Por estos hechos, las autoridades ya investigan la procedencia legal del felino y la responsabilidad de los propietarios del inmueble por presuntas infracciones a las leyes de protección animal y posesión de fauna silvestre.
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