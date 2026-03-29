Activan búsqueda de hermanas desaparecidas en municipio de Juárez

Dos hermanas menores de edad, Brisa Mareli Aguilar Rivera de 17 años, y Yathziry Cristal de 15, desaparecieron tras presuntamente abordar un vehículo con vidrios polarizados en Juárez.

Las adolescentes fueron vistas por última vez el pasado 20 de marzo en calles de la colonia San Francisco, donde se habrían quedado de ver con una amiga.

De acuerdo con versiones, los familiares perdieron contacto con ellas después de que subieran a la unidad.

Por el caso la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó una ficha de búsqueda.

Brisa Mareli, menor de 17 años, reportada como desaparecida

Brisa Mareli, se informó, es de tez morena, lleva cabello castaño y quebrado que le llega hasta media espalda.

Tiene complexión robusta, mide 1.55 metros, es de ojos color café oscuro, y como señas particulares posee un lunar en un costado del mentón.

Yathziry Cristal, adolescente de 15 años, cuenta con un tatuaje

En tanto, Yathziry Cristal lleva un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la leyenda “Rivera”.

Así mismo se dijo que es de 1.65 metros de estatura, complexión regular, y tez morena clara.

Información sobre el paradero de las menores puede ser compartida al número del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata al 81-20-20-44-11.

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