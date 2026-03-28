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Nuevo León

Impulsa Samuel García turismo local con ‘Arráncate Nuevo León’

El programa busca acercar destinos turísticos a las familias con recorridos gratuitos y beneficios para fortalecer la economía estatal

  • 28
  • Marzo
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, puso en marcha los recorridos del programa “Arráncate por Nuevo León”, una estrategia enfocada en promover el turismo local y facilitar el acceso de las familias a la oferta cultural y natural del estado.

Durante el arranque, el mandatario destacó que la iniciativa está diseñada para eliminar las barreras económicas y permitir que más personas conozcan los atractivos turísticos de la entidad.

“Nuevo León tiene todo: cultura, gastronomía, naturaleza, historia y cinco Pueblos Mágicos. Por eso creamos este programa pensado para acercar todo eso a la gente”, expresó.

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El gobernador subrayó que cada recorrido genera beneficios para distintos sectores, desde comercios y guías turísticos hasta artesanos, al fomentar el consumo interno y dinamizar la economía.

Además, señaló que el programa cobra relevancia en el contexto de la próxima Copa Mundial de la FIFA, cuando se espera la llegada de miles de visitantes al estado.

La iniciativa es operada por la Corporación para el Desarrollo Turístico (CODETUR), que impulsa el uso de una tarjeta con la que los ciudadanos pueden acceder a recorridos turísticos sin costo y a descuentos en diversos establecimientos.

La directora general del organismo, Alejandra Morales, afirmó que el programa busca consolidar el turismo como un derecho y no como un lujo.

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“Los recorridos gratuitos continuarán realizándose cada sábado, fortaleciendo un modelo que ya ha demostrado su éxito”, indicó.

Participación del sector privado

Durante 2025, el programa registró a más de 40 mil personas, con la realización de más de 30 recorridos gratuitos y la participación directa de más de 3 mil usuarios.

Asimismo, se han sumado 65 establecimientos aliados, fortaleciendo la colaboración entre el sector público y privado.


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