Reabre SNTE Sección 50 sus recreativos ante temporada vacacional

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 50, reabrió el Recreativo San Francisco, un espacio destinado al esparcimiento y la convivencia de sus agremiados y familias.

Ubicado en el municipio de Santiago, este centro recreativo ofrece instalaciones pensadas para el descanso y la vida familiar, entre las que destacan albercas, áreas de asadores, espacios verdes, juegos infantiles y cabañas equipadas para una estancia cómoda.

Las cabañas cuentan con amenidades como cocina propia, baños completos, agua caliente y servicios dignos, lo que permite a los visitantes disfrutar del lugar en condiciones adecuadas.

Más allá de la temporada vacacional, el Recreativo San Francisco se mantiene como un punto de encuentro permanente para los trabajadores de la educación, fortaleciendo la convivencia y el sentido de pertenencia dentro de la organización.

Consideran espacios como medio de cercanía con agremiados

Para la Sección 50 del SNTE, estos espacios representan una forma concreta de mantener cercanía con los agremiados, generando condiciones que contribuyen a su bienestar y al de sus familias.

En este mismo sentido, el próximo 28 de marzo reabrirá sus puertas el Recreativo El Barro, que cuenta con servicios similares, lo que permitirá que durante este periodo vacacional los agremiados dispongan de dos espacios al servicio de su convivencia y descanso.

Con estas acciones, el sindicato refrenda su compromiso de conservar y fortalecer los espacios que están al servicio de sus compañeros, entendiendo que el bienestar también se construye en la vida cotidiana, en familia y en comunidad.

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