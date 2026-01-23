Podcast
Nuevo León

Ofrecieron arbitraje médico a papás de niño fallecido en hospital

Ambos acusaron de homicidio culposo al cirujano y a la anestesióloga cardiovascular, y los señalaron como responsables del fallecimiento, junto con el  hospital

Tras la denuncia que un matrimonio presentó contra el Hospital Ángeles Valle Oriente por una presunta negligencia médica que acabó con la vida de su hijo Aquiles, de solo 2 años de edad, la comisionada estatal de Arbitraje Médico en Nuevo León, Rosa María Díaz López, informó que le brindó apoyo a los papás, pero la pareja decidió irse por la vía penal.

Como se sabe, Carlos Jesús Mendoza Contreras y su esposa, quienes provienen de Nuevo Laredo, Tamaulipas, acusaron de homicidio culposo al cirujano pediatra y a la anestesióloga cardiovascular, y los señalaron como responsables del fallecimiento, junto con el  hospital, denunciando una cadena de omisiones, mala praxis y falta de ética.

La Comisionada de Arbitraje Médico en la entidad, la doctora Rosa María Díaz López, habló con El Horizonte de este caso, del que ya la Fiscalía de Justicia abrió una carpeta de investigación.

Explicó que esta Comisión trata de resolver quejas entre médicos y pacientes, de manera conciliatoria

"Por ejemplo, llegaron los padres a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, les dijimos: 'Somos gratuitos, no necesitas abogados, pero con mucho gusto te asesoramos, coméntanos que pasa'. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos evidentemente nota,  pedimos el expediente clínico, a veces se tarda y a veces no, se hace un estudio porque la Comisión solamente tiene médicos y abogados, no hay más", dijo.

Díaz López explicó el funcionamiento del arbitraje médico conciliatorio.

"Somos neutrales, vamos a acatar la verdad jurídica  y a hacer  justicia dentro de la pérdida, pero  ni el médico, ni el paciente, y en una primera fase va a tener la razón, pero tenemos que investigar", sostuvo.

"En este caso, en particular nada más llegaron a la primera fase, por decisión de los padres", expuso.

Refirió que los papás tomaron  la decisión que ellos creyeron conveniente.

"Como tuvieron que pagar daños y perjuicios fuertes, $68,000 mil pesos por el paquete primario, más les estaban poniendo otro cargo, él (el papá) dijo: "No los pago". Y se fue". Y entonces es lo que sabemos del pago. Si se hubieran quedado con nosotros, yo hubiera pedido inmediatamente el expediente clínico, lo que yo les digo lo dice la literatura médica, soy doctora en Derecho; de medicina no sé, pero mis médicos y mis abogados sí saben. Y él  dijo: "Yo me voy a hacer una denuncia ante el  Ministerio Público  correspondiente", aclaró.

Esta Comisión atiende casos de negligencias en hospitales tanto públicos, como privados.

"Tenemos negligencias, de privados. O sea,  todos, no se escapa uno", expresó.


