Opera sin ley: Mantiene SAT NL retén ‘con alfileres’

“Muy extraña, a mí me había tocado uno de esos sin que se identificaran correctamente en una caseta de cobro de la carretera Reynosa, de regreso y ya en la noche, me pedían revisar igual el equipaje, el comprobante de impuestos, justamente les respondí que ellos no tenían nada que hacer ahí, les preguntó que de dónde eran y cuando me respondieron que del SAT Nuevo León les dije que no tenían jurisdicción para eso.

“Me parece sumamente extraño y no sé bajo qué premisa estén realizando ese tipo de actividades, los de aduanas federal son los que tienen que ver con este tipo de cosas, los locales deberían enfocarse en el tema del pago de impuestos al estado y lo que tiene que ver con las empresas y personas físicas, pero no para mercancías provenientes del extranjero”, señaló el activista.