Tamaulipas

Reynosa reconoce a Sonia Faz de Garza por su labor altruista

Además de su labor social, también formó parte de la historia política de la ciudad al desempeñarse como primera dama de Reynosa

  • 07
  • Marzo
    2026

En el marco del 277 aniversario de la fundación de Reynosa y de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Cabildo de Reynosa llevó a cabo una sesión solemne en las instalaciones del Museo del Ferrocarril de Reynosa.

Reconocen trayectoria altruista de Sonia Faz de Garza

El cambio de sede para realizar este evento especial tuvo como objetivo rendir homenaje a Sonia Faz de Garza, quien fue reconocida por la labor altruista que ha desarrollado a lo largo de los años, no sólo en Reynosa sino también en distintas regiones del estado de Tamaulipas.

Trabajo social desde la Fundación Michou y Mau

Sonia Faz de Garza es presidenta y colaboradora de la Fundación Michou y Mau, desde donde ha impulsado acciones solidarias para apoyar a personas en situación vulnerable, particularmente a niñas y niños que requieren atención médica especializada.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 3.07.00 PM.jpeg

Su paso por la vida pública de Reynosa

Además de su labor social, Sonia Faz de Garza también formó parte de la historia política de la ciudad al desempeñarse como primera dama de Reynosa durante la administración de su esposo, Rigoberto Garza Cantú, quien fue alcalde del municipio.

Cabildo destaca impacto social de su trabajo

Durante la sesión solemne, las distintas fracciones políticas del Cabildo coincidieron en respaldar la propuesta de reconocer su trayectoria, al destacar que su trabajo ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de cientos de familias.

Por ello, la ciudad decidió otorgarle este reconocimiento como muestra de gratitud por su compromiso social y su dedicación al servicio de la comunidad.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 3.07.00 PM (1).jpeg


