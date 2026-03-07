Podcast
Reporte Ciudadano
Rafael_Ramos_2c3c418404
Nuevo León

Colocan a Rafael Ramos como nuevo secretario de Desarrollo Humano

El nombramiento se da luego de que Karina Barrón, fuera vinculada a proceso por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones

  • 07
  • Marzo
    2026

El Gobierno de Monterrey designó a Rafael Ramos de la Garza como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, tras los cambios realizados en el gabinete municipal derivados de la situación legal que enfrenta la exfuncionaria  Karina Barrón.

El nombramiento se da luego de que Karina Barrón, quien encabezaba dicha dependencia, fuera vinculada a proceso por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones hacia el senador Waldo Fernandez por lo que un juez determinó que continúe su proceso legal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Bajo un comunicado se informó que el funcionario Ramos de la Garza será el encargado de la secretaría de manera temporal.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 7.32.47 PM.jpeg

Cambio en el gabinete municipal

Ante este escenario, la administración encabezada por el alcalde Adrián de la Garza realizó el ajuste con el objetivo de mantener en funcionamiento los programas sociales y garantizar la continuidad de los servicios que brinda la dependencia a la población.

La Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva es una de las áreas clave del gobierno municipal, ya que tiene a su cargo la implementación de programas de apoyo social, atención comunitaria y proyectos enfocados en mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables.

Con la llegada de Rafael Ramos al cargo, el municipio busca evitar interrupciones en las acciones y políticas públicas dirigidas a los habitantes de Monterrey.

Experiencia en la administración pública

Previo a este nombramiento, Rafael Ramos de la Garza se desempeñaba como secretario de Participación Ciudadana del municipio de Monterrey, área encargada de fortalecer la relación entre la ciudadanía y el gobierno local.

El funcionario cuenta además con experiencia en el ámbito legislativo y en la administración pública estatal, donde ha ocupado cargos relacionados con programas sociales, desarrollo comunitario y participación ciudadana.

Con este movimiento en el gabinete, el gobierno municipal busca dar continuidad a las acciones de desarrollo social mientras se mantiene el seguimiento del proceso legal que enfrenta la exfuncionaria.


