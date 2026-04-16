INE ajusta convocatoria para elegir titular del IEC

En cumplimiento de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) modificó la convocatoria para designar a la próxima presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), estableciendo que el proceso será exclusivo para mujeres.

Durante sesión del Consejo General, el INE aprobó emitir una nueva convocatoria para la renovación de la presidencia del Órgano Público Local Electoral (OPLE) en Coahuila, dejando sin efecto los registros de aspirantes hombres que se habían inscrito previamente.

La decisión se deriva de diversos recursos promovidos por mujeres, quienes argumentaron que la convocatoria original —abierta a ambos sexos— contravenía el principio de paridad de género, al considerar que actualmente el organismo es encabezado por un hombre.

Con los ajustes aprobados, las mujeres que ya se habían registrado en el proceso inicial conservarán su inscripción, mientras que se abrirá un nuevo plazo de cinco días hábiles para que más aspirantes puedan postularse.

El calendario actualizado establece que el examen de conocimientos se aplicará el próximo 24 de abril; el 21 de mayo se llevará a cabo la presentación de ensayos, y el 17 de julio se realizará la evaluación de competencias gerenciales.

Asimismo, se determinó como requisito que las candidatas no deberán haber sido registradas como aspirantes a cargos de elección popular por partidos políticos en los cuatro años previos a la designación. Se prevé que la designación de la nueva consejera presidenta del IEC se realice a más tardar el 2 de noviembre de 2026, para un periodo de siete años.

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