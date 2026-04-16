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Finanzas

A menos de 60 días del Mundial, NL destaca en reservas de vuelos

La entidad destaca junto a Dallas y Houston como las sedes con mayor crecimiento en reservas de vuelos, con alzas de 67%, 42% y 38%, respectivamente

  • 16
  • Abril
    2026

A menos de 60 días del arranque del Mundial 2026, Nuevo León se posiciona entre las entidades con mayor dinamismo, al registrar uno de los incrementos más altos en reservas de vuelos y reportar un 50% de los cuartos de hotel apartados para el evento.

De acuerdo con datos de la firma RateGain, las 16 ciudades anfitrionas del torneo, en Estados Unidos, Canadá y México, presentan alzas de dos dígitos en las reservas aéreas, como un reflejo de la creciente demanda y conforme se acerca la fecha del evento.

Dentro de este grupo, Nuevo León y ciudades estadounidenses como Dallas y Houston son las que registran un mayor crecimiento, con aumentos de 67%, 42% y 38%, respectivamente, lo que refleja el interés de los viajeros por asegurar su llegada a sedes mundialistas.

En el ámbito local, el sector hotelero también muestra avances.

En entrevista con El Horizonte, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León, Jesús Nader, señaló que “actualmente se cuenta con un porcentaje del 50% (de reservaciones) y la mayoría son de agencias coreanas y japonesas”. 

Dijo que, en gran medida, están vinculadas a visitas empresariales a plantas industriales instaladas en la entidad para conocer su operación, viajes que además incluyen la asistencia a partidos del Mundial.

Nuevo León proyecta una derrama económica superior a los $2,000 millones de pesos (con proyecciones que alcanzan hasta los $14,000 millones, según estimaciones de la Canaco y Concanaco) por el Mundial 2026, impulsada por la visita de al menos 375,000 turistas internacionales.

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‘Empuje’ a la economía

El Mundial 2026 le dará un impulso tangible a la economía mexicana, con un crecimiento adicional del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 42 y 62 puntos base (pb), impulsado principalmente por la inversión, el consumo y el turismo. 

La derrama económica no será homogénea, sino concentrada en las entidades sede: Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco, donde se disputarán un total de 13 partidos. 

En estas urbes, el impulso se materializará sobre todo en obras de infraestructura, mayor flujo turístico y un aumento en el gasto de los hogares ligado a la fiesta mundialista. 

En el componente de inversión, un análisis de Grupo Financiero Banorte estima una contribución de entre 15 y 25 pb al PIB, derivada de proyectos en estadios, movilidad y conectividad. 

“Este rubro (inversión) será clave para detonar actividad económica en el corto plazo... en las ciudades anfitrionas”, destacó.


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