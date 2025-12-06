Descarta IMSS relación con camión involucrado en choque fatal

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) descartó que un vehículo perteneciente a ellos estuviera involucrado en un accidente vial, ocurrido en la Carretera a Monclova, en el que hubo víctimas fatales.

Trascendió que uno de los vehículos participantes en este siniestro, portaba los logos del IMSS, sin embargo, luego de investigar el hecho, el propio IMSS descartó que esta unidad fuera parte de su parque vehicular oficial, ni de ninguna de las empresas que contrata para transporte.

De igual manera, el Instituto lamentó el fallecimiento de cinco personas y expresó sus condolencias para amigos y familiares de las mismas.

Finalmente, reafirmó su compromiso para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento delos hechos y apoyará con toda la información que le sea requerida.

Choque entre tráiler y camioneta deja cinco muertos en Mina

Al menos cinco personas perdieron la vida y una más resultó herida luego de protagonizar un fuerte choque durante la mañana de este sábado sobre la Carretera a Monclova, en el municipio de Mina.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas, a la altura del kilómetro 113.

Personal de Protección Civil Nuevo León confirmó que cuatro de las personas fallecidas se encontraban dentro de la camioneta siniestrada, de los cuales, dos siguen atrapados entre los fierros.

Una menor de 16 años resultó lesionada, por lo que fue trasladada hacia el al Hospital N°7 del IMSS Coahuila.

El quinto fallecido corresponde aparentemente al conductor del camión de tres toneladas y media que transportaba bolsas para diálisis.

