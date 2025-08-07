Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_07_T232710_574_192e9a18ad
Nuevo León

Policías salvan a bebé de morir calcinado en Escobedo

Policías de Proxpol Escobedo rescataron a un bebé de un mes de una casa improvisada que estuvo a punto de incendiarse en la colonia Santa Martha

  • 07
  • Agosto
    2025

En una rápida intervención que evitó una tragedia, policías de Proxpol Escobedo rescataron a un bebé de apenas un mes de nacido que estaba solo dentro de una vivienda improvisada y a punto de ser alcanzada por un incendio en la zona de la colonia Santa Martha.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas de este jueves, cuando los uniformados realizaban labores de patrullaje por las orillas del río Pesquería, en un sector de predios irregulares.

 Fue entonces que detectaron un incendio que avanzaba rápidamente sobre la maleza y se acercaba peligrosamente a varias viviendas de lámina y madera.

Según el informe, al llegar a una de ellas, los policías decidieron ingresar para verificar si había personas en el interior. En una de las habitaciones, rodeado de condiciones insalubres y con restos de comida en descomposición, localizaron al menor, quien yacía sin supervisión y en evidente estado de descuido.

Se indicó que los elementos cargaron al pequeño y lo llevaron a un sitio seguro, alejándolo de las llamas. Tras el rescate, solicitaron el apoyo de Protección Civil, cuyos paramédicos valoraron al bebé y constataron que presentaba lesiones visibles, entre ellas múltiples picaduras en piernas y rostro, así como signos de abandono.

El menor, que no cuenta con registro oficial de nacimiento, fue trasladado a las instalaciones del C4, donde recibió atención médica. Posteriormente, personal de la Unidad de Violencia Familiar asumió su custodia para garantizar su seguridad y bienestar, mientras se determina su situación legal.

En el lugar del hallazgo, una mujer se presentó reclamando ser la madre del niño, sin embargo, no pudo acreditar su parentesco, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y definir la responsabilidad correspondiente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2_f6ba8e3618
Fuerza Civil salva a bebé de 11 meses en Aramberri
publicidad

Últimas Noticias

Inauguran_ampliacion_de_Puente_Colombia_cruces_aumentan_11_veces_2813bb1ce1
Inauguran ampliación de Puente Colombia; cruces aumentan 11 veces
trump_putin_5397d4a2df
Revela Donald Trump fecha para su reunión con Putin
Whats_App_Image_2025_08_08_at_3_33_47_PM_05c61325d0
Construirán viaducto para traslado de mercancía entre NL y Texas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
publicidad
×