Policías salvan a bebé de morir calcinado en Escobedo

En una rápida intervención que evitó una tragedia, policías de Proxpol Escobedo rescataron a un bebé de apenas un mes de nacido que estaba solo dentro de una vivienda improvisada y a punto de ser alcanzada por un incendio en la zona de la colonia Santa Martha.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas de este jueves, cuando los uniformados realizaban labores de patrullaje por las orillas del río Pesquería, en un sector de predios irregulares.

Fue entonces que detectaron un incendio que avanzaba rápidamente sobre la maleza y se acercaba peligrosamente a varias viviendas de lámina y madera.

Según el informe, al llegar a una de ellas, los policías decidieron ingresar para verificar si había personas en el interior. En una de las habitaciones, rodeado de condiciones insalubres y con restos de comida en descomposición, localizaron al menor, quien yacía sin supervisión y en evidente estado de descuido.

Se indicó que los elementos cargaron al pequeño y lo llevaron a un sitio seguro, alejándolo de las llamas. Tras el rescate, solicitaron el apoyo de Protección Civil, cuyos paramédicos valoraron al bebé y constataron que presentaba lesiones visibles, entre ellas múltiples picaduras en piernas y rostro, así como signos de abandono.

El menor, que no cuenta con registro oficial de nacimiento, fue trasladado a las instalaciones del C4, donde recibió atención médica. Posteriormente, personal de la Unidad de Violencia Familiar asumió su custodia para garantizar su seguridad y bienestar, mientras se determina su situación legal.

En el lugar del hallazgo, una mujer se presentó reclamando ser la madre del niño, sin embargo, no pudo acreditar su parentesco, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y definir la responsabilidad correspondiente.

