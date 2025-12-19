PC detalla operativos carreteros en temporada decembrina

Protección Civil Nuevo León detalló que su personal participará en el despliegue carretero durante la época decembrina.

A través de un video, el director Erik Cavazos Cavazos detalló que el operativo contará con presencia en las siguientes carreteras:

Monterrey-Saltillo (Libre):

Autopista Monterrey

Monterrey-Reynosa (Cuota)

Monterrey-Reynosa (Libre)

Monterrey-Laredo (Cuota)

Monterrey-Laredo (Libre)

Carretera Colombia

Carretera Monclova

Carretera Nacional Monterrey

Carretera Linares a San Roberto

Carretera 57

Carretera Miguel Alemán

Recomendaciones para viajes en carretera

Además, emitieron las siguientes sugerencias para aquellos que planeen viajar durante esta temporada vacacional:

Revisa tu vehículo antes de salir.

Planea tu ruta y evita manejar cansado.

Respeta límites de velocidad y señales.

Usa siempre el cinturón de seguridad.

No manejes bajo los efectos del alcohol.

Consulta el pronóstico meteorológico.

Ante emergencias, llama al 9-1-1

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia se mantiene monitoreo permanente de las carreteras y se informara de cualquier cierre o situación de relevancia trabajando en conjunto con Guardia Nacional.

Comentarios