PC detalla operativos carreteros en temporada decembrina
A través de un video, el director Erik Cavazos detalló que el operativo contará con presencia en las carreteras como Monterrey-Saltillo y Carretera Colombia
- 19
-
Diciembre
2025
Protección Civil Nuevo León detalló que su personal participará en el despliegue carretero durante la época decembrina.
A través de un video, el director Erik Cavazos Cavazos detalló que el operativo contará con presencia en las siguientes carreteras:
- Monterrey-Saltillo (Libre):
- Autopista Monterrey
- Monterrey-Reynosa (Cuota)
- Monterrey-Reynosa (Libre)
- Monterrey-Laredo (Cuota)
- Monterrey-Laredo (Libre)
- Carretera Colombia
- Carretera Monclova
- Carretera Nacional Monterrey
- Carretera Linares a San Roberto
- Carretera 57
- Carretera Miguel Alemán
Recomendaciones para viajes en carretera
Además, emitieron las siguientes sugerencias para aquellos que planeen viajar durante esta temporada vacacional:
- Revisa tu vehículo antes de salir.
- Planea tu ruta y evita manejar cansado.
- Respeta límites de velocidad y señales.
- Usa siempre el cinturón de seguridad.
- No manejes bajo los efectos del alcohol.
- Consulta el pronóstico meteorológico.
- Ante emergencias, llama al 9-1-1
Desde el Centro de Operaciones de Emergencia se mantiene monitoreo permanente de las carreteras y se informara de cualquier cierre o situación de relevancia trabajando en conjunto con Guardia Nacional.
