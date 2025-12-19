Podcast
PC_detalla_operativos_carreteros_en_temporada_decembrina_bd30991875
Nuevo León

PC detalla operativos carreteros en temporada decembrina

A través de un video, el director Erik Cavazos detalló que el operativo contará con presencia en las carreteras como Monterrey-Saltillo y Carretera Colombia

  • 19
  • Diciembre
    2025

Protección Civil Nuevo León detalló que su personal participará en el despliegue carretero durante la época decembrina.

A través de un video, el director Erik Cavazos Cavazos detalló que el operativo contará con presencia en las siguientes carreteras:

  • Monterrey-Saltillo (Libre): 
  • Autopista Monterrey 
  • Monterrey-Reynosa (Cuota) 
  • Monterrey-Reynosa (Libre) 
  • Monterrey-Laredo (Cuota) 
  • Monterrey-Laredo (Libre) 
  • Carretera Colombia
  • Carretera Monclova
  • Carretera Nacional Monterrey
  • Carretera Linares a San Roberto
  • Carretera 57
  • Carretera Miguel Alemán

Recomendaciones para viajes en carretera

Además, emitieron las siguientes sugerencias para aquellos que planeen viajar durante esta temporada vacacional:

  • Revisa tu vehículo antes de salir.
  • Planea tu ruta y evita manejar cansado.
  • Respeta límites de velocidad y señales.
  • Usa siempre el cinturón de seguridad.
  • No manejes bajo los efectos del alcohol.
  • Consulta el pronóstico meteorológico. 
  • Ante emergencias, llama al 9-1-1

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia se mantiene monitoreo permanente de las carreteras y se informara de cualquier cierre o situación de relevancia trabajando en conjunto con Guardia Nacional.


