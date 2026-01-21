Prepare el abrigo: Traerá tormenta invernal nieve a NL

Nuevo León se prepara para un escenario invernal extremo este fin de semana.

La interacción del Frente Frío 30 con la tercera tormenta invernal provocará un marcado descenso en el termómetro, ráfagas de viento intenso y nevadas en las regiones serranas.

Según el último reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se prevén temperaturas entre -5 y -10 grados Celsius en las partes altas del estado, donde la probabilidad de nieve o aguanieve es elevada y estará acompañada de lluvias persistentes.

Asimismo, las autoridades advierten sobre la alta probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras neoleonesas, acompañada de lluvias persistentes en diversas zonas del estado.

“Posible caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Coahuila, Sonora, Chihuahua y Nuevo León, además del Nevado de Colima, así como lluvia engelante en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí”, informó Conagua a través de un comunicado.

También indicaron que en la entidad habrá rachas de hasta 70 km/h y precipitaciones que afectarán la visibilidad y la sensación térmica.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante el posible congelamiento del pavimento.

