Festejan 1,500 corredores los 40 años de la carrera Coyotes

Una gran fiesta vivió la comunidad corredora de Nuevo León durante la celebración de la cuadragésima edición de la carrera Coyotes celebrada la mañana de este domingo.

Teniendo como inicio el cruce de las avenidas Leones y el Elite, al poniente de la ciudad de Monterrey, donde comienza y concluye el legendario circuito, los participantes de todas las edades vivieron las emociones de la retadora ruta que se caracteriza por sus pendientes y descendientes que ponen en reto la capacidad física de los corredores.

Solo bastaron 00:17:36 para que Carlos Alberto Mantilla Calderón se coronara como el mejor de la rama varonil, superando a Roberto Rodríguez, 18:08 y Óscar Luna, 18:09, quienes se disputaron férreamente los sitios 2 y 3 de la prueba.

Mientras que Lucy Cardona Covarrubias, 00:22:10 hacía lo propio en la femenil, superando a Zoe Danae Mendoza, 00:22:42 y Teresa de Jesús Ávila 00:23:43.

Por su parte, cronometrando un tiempo de 00:45:18, Roció Pulido Guerra conquistó el primer lugar de la femenil y en la varonil Eduardo Coroy Paredes, 00:39:04 hizo lo propio en la prueba reina del evento.

Al final, como ya es tradición desde el inicio del evento hace 40 años más de un centenar de niños engalanaron la carrera de un 1k dando colorido y vida al evento, así como asegurando el futuro promisorio de las carreras de ruta de Nuevo León, y donde Matías Abraham Hernández Reyna, con 00:03:08 se proclamó campeón absoluto.

Como parte de los festejos del 40 aniversario de la carrera Coyotes, el comité organizador realizó una rifa de $50,000 pesos entre los corredores que arribaron a la meta.

