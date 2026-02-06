Ganaderos piden reactivar exportación; alertan riesgo de cierre

Productores ganaderos llamaron a acelerar la reactivación de la exportación de reses hacia Estados Unidos, la cual se mantiene frenada tras la detección de casos de gusano barrenador.

La situación ya está poniendo en riesgo los corrales, abasto y empleos en Nuevo León.

Cifras de la Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste (AEGBN) muestran que el sector del ganado bovino en Nuevo León genera 2,150 empleos entre directos e indirectos.

Y en este contexto y de acuerdo con datos exclusivos proporcionados a El Horizonte, en Nuevo León, 16 corrales cuentan con autorización del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para la introducción de ganado proveniente del sureste del país; sin embargo, 12 de ellos “enfrentan serios problemas de desabasto”.

Esa situación que los mantiene en riesgo de cierre, afirmó la AEGBN al respecto.

De concretarse esta situación, alrededor de 240 empleos directos vinculados a estas instalaciones podrían perderse.

“Las medidas adoptadas para restringir la movilidad del ganado, en el marco de la contingencia sanitaria vigente, están generando un impacto profundo en la industria pecuaria de Nuevo León, con consecuencias directas en el empleo y la continuidad de numerosas operaciones productivas".

"De acuerdo con productores y socios del sector afectados en la entidad, la determinación de la autoridad federal ha provocado una ruptura severa en la cadena de suministro ganadera”, reconoció.

Esta situación ha colocado a diversos corrales de engorda y centros de acopio en una posición crítica, al grado de que algunos ya enfrentan un alto riesgo de cierre definitivo ante la imposibilidad de sostener sus operaciones sin el flujo regular de ganado.

El efecto no se limita a las empresas directamente involucradas, sino también a trabajadores de corrales, transportistas, veterinarios, personal administrativo y hasta proveedores de insumos.

La voz de los productores

Los productores de Nuevo León señalan que la medida aplicada constituye un caso de sobrerregulación, al sancionar el destino del ganado pese a que los incidentes sanitarios detectados tuvieron su origen en otras entidades.

Subrayan que, en todo momento, los productores locales actuaron con responsabilidad al reportar los casos en cada caso en tiempo y forma como exige la autoridad sanitaria federal.

Al mismo tiempo recordaron que la detección temprana garantiza que se atienda a los animales para sanar las heridas y detener el contagio de la enfermedad.

Ante este escenario, el sector ha hecho un llamado directo al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para que se autorice la reapertura de la recepción de ganado en el estado.

La solicitud incluye el compromiso explícito, tanto de acopiadores como de corrales receptores, de cumplir estrictamente con el Protocolo de Movilización Confiable establecido por la propia autoridad.

“La continuidad de las restricciones no solo compromete la viabilidad del sector, sino que pone en juego la estabilidad laboral de miles de trabajadores”, advierten representantes del gremio.

Pérdidas acumuladas

El valor de las exportaciones de ganado se redujo en más de 76% en el periodo de enero a octubre del 2025, debido a que el gobierno de Estados Unidos decidió cerrar la frontera de su territorio al ganado mexicano ante la presencia de la larva de la mosca del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax), larva conocida como gusano barrenador del ganado (GBG). Las pérdidas sumaron más de $1,090 millones de dólares en ese periodo.

