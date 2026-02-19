EUA designa sanciones a red de fraude vinculada a narcotráfico

Estados Unidos designó sanciones contra una red de fraude de tiempos compartidos asociada a una organización criminal oriunda de Jalisco, misma que fue clasificada como terrorista por Washington en 2025.

Ante esto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer un comunicado en el que se detalló que seis personas y a una empresa adicionales a las sancionadas por Estados Unidos.

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, refuerza acciones contra red de fraude en tiempos compartidos vinculados al CJNG.



El fraude en concreto sería conocido como de "tiempos compartidos", en el que los estafadores engañan a dueños de propiedades para que desembolsen grandes sumas de dinero por adelantado.

Hacienda denunció a las personas sancionadas ante la Fiscalía General de la República por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"La ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación internacional como las implementadas a nivel nacional, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos", añadió la dependencia.

Cartel fungía como núcleo operativo de fraude

Esta red criminal empleaba esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo los estados occidentales de Jalisco y Nayarit.

Investigadores afirmaron que esta organización al Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los más destacados a nivel internacional por sus actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.

