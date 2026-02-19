Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
eua_sanciona_red_fraude_df3c3edaba
Nacional

EUA designa sanciones a red de fraude vinculada a narcotráfico

Por su parte, Hacienda denunció a estas personas ante la Fiscalía General de la República por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita

  • 19
  • Febrero
    2026

Estados Unidos designó sanciones contra una red de fraude de tiempos compartidos asociada a una organización criminal oriunda de Jalisco, misma que fue clasificada como terrorista por Washington en 2025.

Ante esto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer un comunicado en el que se detalló que seis personas y a una empresa adicionales a las sancionadas por Estados Unidos.

El fraude en concreto sería conocido como de "tiempos compartidos", en el que los estafadores engañan a dueños de propiedades para que desembolsen grandes sumas de dinero por adelantado.

Hacienda denunció a las personas sancionadas ante la Fiscalía General de la República por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"La ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación internacional como las implementadas a nivel nacional, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos", añadió la dependencia.

Cartel fungía como núcleo operativo de fraude

Esta red criminal empleaba esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo los estados occidentales de Jalisco y Nayarit.

Investigadores afirmaron que esta organización al Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los más destacados a nivel internacional por sus actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26050809789227_48b89cdf3a
EUA consigue su primer oro en patinaje artístico tras dos décadas
inter_trump_iran_5e92a7d88a
Trump estaría evaluando realizar ataques contra Irán
Whats_App_Image_2026_02_18_at_5_18_33_PM_0f70ea6bc3
Ucrania insatisfecha con el fin de las conversaciones de paz
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_20_at_4_05_35_PM_159201d4e1
Cerrarán carriles exprés de Constitución por obras del Metro
Samuel_Garcia_7b3e3debe0
Propone Samuel García 'Triángulo Mundialista' con EUA
temperaturas_frias_nuevo_leon_frente_frio_37_95530471dd
Frente Frío 37 helará a Nuevo León este fin de semana
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×