Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_miguel_flores_3253408fda
Nuevo León

Presupuesto se debe enfocar en seguridad y movilidad

El secretario General, Miguel Flores indicó que, en las nuevas negociaciones se enfocará en que los recursos se queden en temas de seguridad y movilidad

  • 26
  • Enero
    2026

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, indicó que en las nuevas negociaciones del Presupuesto 2026 se enfocará en que los recursos se queden en temas de seguridad y movilidad.

A través de un comunicado, el funcionario explicó que esos dos rubros son los de más beneficio para los nuevoleoneses, por lo cual no sería óptimo el reducir los recursos en esas áreas.

“Es importante no quitar el presupuesto de temas importantes y prioritarios para los neoleoneses; el dinero tiene que estar donde la gente quiere que esté, como en seguridad o en materia de movilidad, así como en otros rubros donde se vienen registrando grandes desempeños, como educación y salud”, dijo el Secretario General de Gobierno.

Así mismo, indicó que seguirán el diálogo con los diputados para poder tener un presupuesto digno y que sacarán adelante proyectos estratégicos y de beneficio para la ciudadanía.

“Somos un Gobierno de puertas abiertas, de puentes tendidos y, por parte de los otros poderes y fuerzas políticas, ha existido este diálogo. Con este ánimo, vamos a salir adelante y a generar un mejor escenario para el Presupuesto y las finanzas del estado".

“Seguimos buscando cómo aprobar un presupuesto que beneficie al Estado, pero mientras tanto, no dejamos de trabajar para terminar todo lo que empezamos. En dado caso de que no lleguemos a un acuerdo, las finanzas del Estado son completamente sanas y con esta reconducción presupuestal vamos a terminar las obras”, agregó Miguel Flores.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_27_at_6_39_05_PM_8752f0b217
Despliega División Ambiental operativo de protección animal 
55064335611_d865e99b42_o_fb2e618eda
Perfilan eliminar delito por difamación del Código Penal
7095ac73_2956_4ab5_b2b2_00d24a1aaf79_12e936ca12
Entrega David de la Peña uniformes a trabajadores de Santiago
publicidad

Últimas Noticias

inter_nino_padre_ecuatoriano_6d48c40e36
Juez frena deportación de niño ecuatoriano y su padre en EUA
escena_guillermo_del_toro_frankenstain_0328b829d8
Nominan a Guillermo del Toro para premios WGA por 'Frankenstein'
nacional_sheinbaum_banxico_titular_d21a87ce5e
Se reúne Claudia con la titular de Banxico y miembros de la ABM
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×