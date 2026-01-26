Presupuesto se debe enfocar en seguridad y movilidad

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, indicó que en las nuevas negociaciones del Presupuesto 2026 se enfocará en que los recursos se queden en temas de seguridad y movilidad.

A través de un comunicado, el funcionario explicó que esos dos rubros son los de más beneficio para los nuevoleoneses, por lo cual no sería óptimo el reducir los recursos en esas áreas.

“Es importante no quitar el presupuesto de temas importantes y prioritarios para los neoleoneses; el dinero tiene que estar donde la gente quiere que esté, como en seguridad o en materia de movilidad, así como en otros rubros donde se vienen registrando grandes desempeños, como educación y salud”, dijo el Secretario General de Gobierno.

Así mismo, indicó que seguirán el diálogo con los diputados para poder tener un presupuesto digno y que sacarán adelante proyectos estratégicos y de beneficio para la ciudadanía.

“Somos un Gobierno de puertas abiertas, de puentes tendidos y, por parte de los otros poderes y fuerzas políticas, ha existido este diálogo. Con este ánimo, vamos a salir adelante y a generar un mejor escenario para el Presupuesto y las finanzas del estado".

“Seguimos buscando cómo aprobar un presupuesto que beneficie al Estado, pero mientras tanto, no dejamos de trabajar para terminar todo lo que empezamos. En dado caso de que no lleguemos a un acuerdo, las finanzas del Estado son completamente sanas y con esta reconducción presupuestal vamos a terminar las obras”, agregó Miguel Flores.

