Supervisa Samuel García avances clave en L6 del metro

En un recorrido de supervisión por los puntos estratégicos de las estaciones Bonifacio Salinas y Churubusco, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, constató el avance de la infraestructura electromecánica que dará vida a las Líneas 4 y 6 del Metro.

Durante el recorrido, el mandatario destacó que el ritmo de trabajo de la administración actual supera por mucho a las gestiones estatales del pasado.

“Estamos haciendo tres veces más metro en tres veces menos tiempo, o sea, 600 por ciento más efectivos que la vieja política y gobiernos anteriores”, afirmó García.

El recorrido, coordinado por la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, se centró en elementos técnicos críticos: los cambiavías (intercambiadores) y el riel de contacto.

“Como pueden ver, ya está terminada la estructura y ahorita lo que hay es albañilería para los cuartos técnicos, escaleras, detalles”, señaló el gobernador.

“Acabamos de pasar por un cambiavías y ya estamos a un 85 por ciento”, expresó.

Por su parte, el Director de Metrorrey, Abraham Vargas Molina, precisó que la obra ha entrado formalmente en su etapa electromecánica, detallando que esta etapa inicia una vez concluida la obra civil.

Destacó que todos los componentes, una vez colocados, se someterán a nuevas pruebas en sitio para garantizar la seguridad total de los usuarios.

“Estos equipos ya pasaron por pruebas de aceptación en fábrica”, precisó.

José Francisco Ibargüengoytia, Subsecretario de Infraestructura, detalló que de los 19 intercambiadores que integrarán la red, tres ya han sido instalados exitosamente, lo que permite proyectar un avance sólido para la conectividad de las estaciones que conformarán este sistema masivo de transporte.

Las autoridades estatales informaron que las nuevas líneas del metro son una obra estratégica que fortalecerá la conectividad, reducirá tiempos de traslado y mejorará la calidad de vida de las y los ciudadanos.

