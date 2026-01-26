Exhibe Waldo 'protesta montada' por PRIAN y los reta a debate

El senador por Nuevo León, Waldo Fernández, denunció este lunes que la reciente manifestación en su contra no fue un ejercicio genuino de participación, sino una estrategia de "guerra sucia" orquestada por actores vinculados a la coalición del PRI y el PAN.

El legislador señaló que, tras analizar el perfil de los manifestantes, se identificó que quienes encabezaron la protesta, pese a presentarse como ciudadanos apartidistas, cuentan con una trayectoria ligada a las filas del Partido Acción Nacional.

“Yo no tengo ningún problema en enfrentar a las y los ciudadanos, nunca lo he tenido. El problema es cuando se disfrazan intereses partidistas de ‘ciudadanía libre’”, sentenció Fernández.

También cuestionó la difusión de videos editados que no muestran la interacción completa, e hizo un llamado a la transparencia informativa mediante la publicación de las grabaciones sin cortes, garantizando así el derecho de la audiencia a la verdad.

El senador reveló que, en un intento por transparentar el conflicto, invitó personalmente a los dos líderes de la protesta a un debate público y abierto. Aunque inicialmente aceptaron el encuentro, Fernández informó que los promotores finalmente no acudieron a la cita, lo que a su juicio confirma que su único objetivo era el impacto mediático y no el intercambio de ideas.

El legislador de Morena concluyó su mensaje reafirmando su disposición al diálogo permanente, como lo ha hecho en foros y encuentros ciudadanos, pero subrayó que la vida democrática de Nuevo León exige un nivel de debate superior al de las simulaciones.

“Cuando quieran debatir, adelante. Lo que pasa es que no les gusta el debate porque no están preparados. Debatir ideas es positivo para la vida democrática de Nuevo León”, concluyó.

