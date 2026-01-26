Aseguran inmueble y equipo de cómputo por presunto fraude al IMSS

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un inmueble y tres equipos de cómputo durante un cateo realizado en la colonia Mitras Centro, en Monterrey, como parte de una investigación por el delito de falsedad de declaraciones.

La diligencia fue autorizada por un juez federal y se deriva de una carpeta de investigación iniciada en julio de 2023, tras una denuncia presentada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el presunto uso de documentos falsos para acreditar relaciones laborales inexistentes, semanas cotizadas falsas y salarios ilógicos.

Por estos hechos, el pasado 15 de diciembre fueron vinculados a proceso Fernando “N”, Gerardo “N” y David “N”, señalados como presuntos responsables de falsear documentos dentro de distintos expedientes laborales ante autoridades federales.

El cateo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, quienes además aseguraron tres equipos de cómputo y diversa documentación relacionada con expedientes laborales ante instancias federales.

Mediante un comunicado, la FGR informó que continuará con la integración de la investigación para deslindar responsabilidades y los implicados se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria





