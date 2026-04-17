Prevé Estado más tráfico y accidentes tras obras en el Arco

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, lanzó duras críticas contra las modificaciones viales que impulsa el alcalde Adrián de la Garza en la zona del Arco de la Independencia, al considerar que se trata de una decisión improvisada, sin sustento técnico, que podría generar mayor caos vehicular y aumentar los accidentes.

El funcionario señaló que ampliar a ocho carriles un tramo que metros más adelante vuelve a reducirse a seis carece de lógica vial y complicará aún más la circulación en el centro de Monterrey.

“A mí me parece que definitivamente eso no es una decisión técnica, es una decisión política. Si vienen tres carriles de un lado y tres de otro, son seis carriles, y luego hacer ocho para que se vuelva a reducir a seis a los pocos metros, se me hace una ocurrencia”.

Advirtió que este tipo de adecuaciones provocan embotellamientos y choques laterales, por lo que lejos de mejorar la movilidad terminarían empeorándola.

“¿Qué va a generar esto? Pues va a generar más accidentes. Cuando estaba de la manera que propone el alcalde había muchos más accidentes que ahora; se genera un embotellamiento, se generan choques laterales y eso, lejos de reducir el tráfico, genera más tráfico”.

Miguel Flores Serna también cuestionó que se intervenga una zona emblemática e histórica como el Arco de la Independencia sin beneficios reales para la ciudad.

“En ninguna parte del mundo se pasan por debajo de los monumentos. No pasa en París, no pasa en Berlín, no pasa en la Ciudad de México. Está destruyendo, a cambio de nada, cosas históricas, símbolos. Esto no se vale”.

Aunque evitó afirmar que exista un trasfondo electoral o de revancha política, insistió en que la medida no tiene sustento técnico.

“Yo no quiero suponer cuál sea la razón por la cual la tomó, lo que sí veo es que técnica no es. Con simple lógica se entiende que esto no va a ayudar absolutamente nada”.

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