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Nuevo León

Habrán cierres nocturnos en Vasconcelos por obras en Gómez Morín

San Pedro aplicará cierres parciales nocturnos en Vasconcelos por obras en Gómez Morín; habrá carriles abiertos y rutas alternas para conductores

  • 21
  • Abril
    2026

Como parte de los avances en la construcción del nuevo distribuidor vial en el cruce con la Avenida Gómez Morín, el municipio de San Pedro Garza García informó que se llevarán a cabo cierres parciales nocturnos en la Avenida Vasconcelos durante todo el mes de abril.

La restricción vial de 22:00 a 6:00 horas afectará específicamente el carril derecho del paso deprimido, en su intersección con la lateral de Vasconcelos Oriente.

Estas labores, indicó la administración sampetrina, son fundamentales para continuar con la estructura del proyecto que busca mejorar el flujo vehicular en una de las zonas más transitadas del municipio.

A pesar de los trabajos, la circulación no será interrumpida de forma total.

Los conductores podrán utilizar las siguientes opciones para transitar por la zona:

  • Carril izquierdo del paso deprimido (se mantiene abierto al flujo continuo).
  • Carril lateral para incorporación regular a la Av. Vasconcelos.

El municipio solicitó la paciencia de los ciudadanos ante las molestias que estas obras necesarias puedan ocasionar. 

Se exhortó a los automovilistas a manejar con precaución, respetar el señalamiento preventivo y anticipar sus tiempos de traslado o considerar rutas alternas si circulan por la zona después de las 22:00 horas.


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