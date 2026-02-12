Podcast
Tamaulipas

Seguridad entrega incentivos económicos a policías

Dichos incentivos económicos son por la cantidad de tres mil pesos por armas cortas y cinco mil por armas largas y explosivos

  • 12
  • Febrero
    2026

Un total de 25 armas de fuego y un explosivo fueron asegurados por elementos de la Guardia Estatal durante el primer mes del 2026, en los diversos municipios de la entidad, por tal motivo, el secretario de Seguridad Pública Eduardo Pancardo Escudero, realizó la tercera entrega mensual de incentivos económicos por aseguramiento de armas de fuego en Tamaulipas. 

Durante el primer mes del presente año, personal de la Guardia Estatal, Dirección de Tránsito Estatal y Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE) aseguraron 18 armas largas, siete cortas y un explosivo. 

“Estas acciones deben de ser un recordatorio de lo que se es capaz de alcanzar cuando se trabaja en equipo con unidad y determinación, estoy consciente de los retos que enfrentan a diario, de las dificultades y de los momentos de incertidumbre, pero también sé que cada uno de ustedes tiene la fuerza y el compromiso necesario para seguir adelante”, dijo Pancardo Escudero. 

Dichos incentivos económicos son por la cantidad de tres mil pesos por armas cortas y cinco mil por armas largas y explosivos.

Durante el evento realizado en las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública en Ciudad Victorias, acompañaron al titular de la dependencia, el subsecretario de Operaciones de la Guardia Estatal, Enrique Dena Salgado, el coordinador general y el director de Operaciones de la Guardia Estatal, Arturo Alonso García De León y José Facundo Pacheco, respectivamente.


