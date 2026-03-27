Refuerzan vigilancia en Sierra de Santiago por incendios

Con el objetivo de proteger los recursos naturales y reducir riesgos durante el periodo vacacional, el Gobierno Municipal de Santiago implementó un filtro de seguridad en el paraje conocido como La Nogalera, en la Sierra de Santiago, el cual estará en operación hasta el próximo 12 de abril.

Acciones coordinadas para prevenir incendios forestales

El operativo se lleva a cabo en coordinación con Protección Civil Santiago, Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, CONAFOR, Fuerza Civil y la Dirección de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal.

Como parte de estas acciones, autoridades realizan la entrega de material informativo sobre la veda de fuego, una disposición que prohíbe el uso de carbón y fogatas en la zona, con el fin de disminuir el riesgo de incendios forestales.

Autoridades refuerzan medidas preventivas

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Chávarri de la Rosa, señaló que este tipo de operativos se implementan de manera anticipada cada año, previo al incremento de visitantes en la sierra.

“Estamos instalando, como cada año y previo al inicio de la temporada vacacional, este filtro de seguridad en La Nogalera, por instrucciones de nuestro alcalde, David de la Peña”. “Este filtro tiene como finalidad proporcionar recomendaciones ante la temporada de incendios; recuerda que, por decreto del Ejecutivo del Estado y debido a la veda de fuego, está prohibido encender fogatas o prender carbón en la Sierra de Santiago”, agregó.

Recomendaciones para visitantes en la sierra

Durante el operativo, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones dirigidas a quienes visitan la zona:

· Evitar el encendido de fogatas al exterior o en áreas comunes.

· Mantener zonas libres de pastizal y maleza seca alrededor de las cabañas.

· Rehabilitar brechas cortafuego.

· Supervisar que no se arrojen colillas de cigarro, basura o materiales encendidos.

· Contar con extintores y acceso a agua en áreas cercanas.

Sanciones por incumplir la veda de fuego

Las autoridades informaron que las sanciones por incumplir estas disposiciones pueden variar dependiendo del daño ocasionado, e incluyen penas de uno a nueve años de prisión, así como multas económicas que pueden alcanzar hasta cinco mil cuotas.

Además, reiteraron el llamado a la población a actuar con responsabilidad, al considerar que la prevención es clave para evitar siniestros en esta zona natural.

Instalan puntos de atención y vigilancia

De manera paralela, se habilitaron puntos de asistencia y respuesta inmediata en distintos sectores, entre ellos Plaza Juárez (El Cercado), El Barrial, Presa La Boca y Base Ciénega.

En la zona de Viento Libre, elementos de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad realizan recorridos constantes de vigilancia.

Números de emergencia disponibles

Ante cualquier situación de riesgo o conato de incendio, las autoridades pidieron reportar de inmediato a:

Protección Civil Santiago: 81 2285 1112 / 81 3552 0359

CONAFOR: 01 800 4623 6346

Emergencias: 911

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