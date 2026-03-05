Guerra en Medio Oriente: Israel bombardea el sur de Beirut

Ataques aéreos israelíes impactaron la noche del jueves y la madrugada del viernes en las afueras del sur de Beirut, capital del Líbano, provocando el colapso de varios edificios y obligando a decenas de residentes a abandonar sus hogares.

El ejército de Israel informó que los bombardeos tenían como objetivo infraestructura de Hezbolá en Dahiya, una zona comercial y residencial densamente poblada considerada bastión del grupo militante libanés.

Las explosiones sacudieron amplias zonas de la ciudad y derribaron al menos tres edificios. Se trata del bombardeo más intenso registrado en Beirut desde que un alto al fuego, acordado a finales de 2024, detuvo los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, organización respaldada por Irán.

En el centro de la capital, personas que no tenían adónde ir se reunieron alrededor de pequeñas fogatas para pasar la noche en las calles, mientras el estruendo de las explosiones impedía el descanso.

La intensificación de los ataques en Líbano refleja la expansión del conflicto en Medio Oriente. El sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán, al que siguió una represalia iraní dirigida contra aliados estadounidenses en la región.

En este contexto, Hezbolá abrió un nuevo frente en la guerra al lanzar proyectiles contra el norte de Israel durante la noche del domingo, por primera vez en más de un año. El ejército israelí respondió de inmediato y acusó al grupo de violar la tregua vigente.

Hezbolá, por su parte, aseguró que sus ataques responden a las reiteradas violaciones israelíes del alto al fuego, así como al asesinato del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, quien murió el sábado tras un ataque contra su complejo en Teherán.

Israel ha mantenido operaciones contra infraestructura y capacidades de Hezbolá durante el cese al fuego, argumentando que el ejército libanés no ha desarmado al grupo con la rapidez estipulada en el acuerdo.

El Ministerio de Salud del Líbano informó que, hasta la noche del jueves, los ataques israelíes habían dejado 123 muertos y 683 heridos.

