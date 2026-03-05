Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_05_at_7_47_16_PM_c6b698f03b
Internacional

Guerra en Medio Oriente: Israel bombardea el sur de Beirut

El ejército de Israel informó que los bombardeos tenían como objetivo infraestructura de Hezbolá en Dahiya, una zona comercial y residencial densamente poblada

  • 05
  • Marzo
    2026

Ataques aéreos israelíes impactaron la noche del jueves y la madrugada del viernes en las afueras del sur de Beirut, capital del Líbano, provocando el colapso de varios edificios y obligando a decenas de residentes a abandonar sus hogares.

El ejército de Israel informó que los bombardeos tenían como objetivo infraestructura de Hezbolá en Dahiya, una zona comercial y residencial densamente poblada considerada bastión del grupo militante libanés.

Las explosiones sacudieron amplias zonas de la ciudad y derribaron al menos tres edificios. Se trata del bombardeo más intenso registrado en Beirut desde que un alto al fuego, acordado a finales de 2024, detuvo los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, organización respaldada por Irán.

En el centro de la capital, personas que no tenían adónde ir se reunieron alrededor de pequeñas fogatas para pasar la noche en las calles, mientras el estruendo de las explosiones impedía el descanso.

La intensificación de los ataques en Líbano refleja la expansión del conflicto en Medio Oriente. El sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán, al que siguió una represalia iraní dirigida contra aliados estadounidenses en la región.

En este contexto, Hezbolá abrió un nuevo frente en la guerra al lanzar proyectiles contra el norte de Israel durante la noche del domingo, por primera vez en más de un año. El ejército israelí respondió de inmediato y acusó al grupo de violar la tregua vigente.

Hezbolá, por su parte, aseguró que sus ataques responden a las reiteradas violaciones israelíes del alto al fuego, así como al asesinato del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, quien murió el sábado tras un ataque contra su complejo en Teherán.

Israel ha mantenido operaciones contra infraestructura y capacidades de Hezbolá durante el cese al fuego, argumentando que el ejército libanés no ha desarmado al grupo con la rapidez estipulada en el acuerdo.

El Ministerio de Salud del Líbano informó que, hasta la noche del jueves, los ataques israelíes habían dejado 123 muertos y 683 heridos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

93de4105cfc6fddc5fc33db238c7aacaa07d37ea_48d8f909fe
Guerra en Medio Oriente: Israel bombardea de Líbano
ataques_israelies_dejan_al_menos_15_muertos_en_beirut_7e94fd8920
Bombardeos israelíes en Beirut dejan seis muertos
f256b23b76e93b688650670f2fb184104171061e_484cae40fc
Grecia despliega cazas y fragatas tras ataque a bases en Chipre
publicidad

Últimas Noticias

el_mencho_harfuch_cuerpo_c8f936d11f
Confirma Harfuch que cuerpo velado en Jalisco era de 'El Mencho'
trump_iran_rendicion_2fdabeb653
Trump exige rendición total de Irán; rechaza negociación
sheinbaum_tmec_2acc489f8d
Revisión del T-MEC con EUA iniciará el 16 de marzo: Presidencia
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×