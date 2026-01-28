Definida la Final de la Copa de Campeones femenina

La Copa de Campeones femenina de la FIFA ya tiene protagonistas. Arsenal y Corinthians aseguraron su lugar en el duelo por el título tras superar con autoridad sus respectivas semifinales y se medirán el próximo 1 de febrero en el Estadio del Arsenal para definir al primer campeón intercontinental de clubes del futbol femenino.

La jornada decisiva abrirá con el partido por el tercer puesto, mientras que la gran final se disputará a las 13:00 horas con el trofeo en juego entre dos potencias de Europa y Sudamérica.

Pure passion on display 🤩



After two special semi-finals, @SCCPFutFeminino and @ArsenalWFC have booked their places in the FIFA Women's Champions Cup final! 🏆 pic.twitter.com/UrcyRKC5VG — FIFA (@FIFAcom) January 28, 2026

Arsenal arrasa y manda aviso

El conjunto inglés no dejó dudas en su semifinal frente al AS FAR marroquí, al que goleó 6-0 con una exhibición ofensiva desde los primeros minutos.

Stina Blackstenius abrió el marcador tras una jugada iniciada por Laia Codina, seguida por los tantos de Frida Maanum y Mariona Caldentey desde el punto penal.

Antes del descanso, Caitlin Foord amplió la ventaja y, ya en la segunda mitad, Alessia Russo firmó un doblete que confirmó el dominio total del cuadro dirigido por Renée Slegers.

Corinthians golpea en el momento justo

Del otro lado del cuadro, el Corinthians brasileño necesitó paciencia y disciplina táctica para eliminar al Gotham estadounidense con un triunfo por la mínima.

Durante más de 80 minutos el partido fue cerrado, hasta que Gabi Zanotti conectó una volea al minuto 83 que terminó en las redes tras un error de la portera Ana-Katrin Berger.

La solidez defensiva y la eficacia en la única ocasión clara permitieron al campeón de la Libertadores femenina instalarse en la definición del torneo.

El 1 de febrero, Londres será el epicentro del fútbol femenino mundial, con un duelo que coronará al primer campeón intercontinental de clubes bajo el sello de la FIFA.

