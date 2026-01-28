Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
copa_campeones_femenina_final_125e4316db
Deportes

Definida la Final de la Copa de Campeones femenina

Arsenal y Corinthians sellaron su pase a la final de la Copa de Campeones femenina de la FIFA y se enfrentarán el 1 de febrero en Londres

  • 28
  • Enero
    2026

La Copa de Campeones femenina de la FIFA ya tiene protagonistas. Arsenal y Corinthians aseguraron su lugar en el duelo por el título tras superar con autoridad sus respectivas semifinales y se medirán el próximo 1 de febrero en el Estadio del Arsenal para definir al primer campeón intercontinental de clubes del futbol femenino.

La jornada decisiva abrirá con el partido por el tercer puesto, mientras que la gran final se disputará a las 13:00 horas con el trofeo en juego entre dos potencias de Europa y Sudamérica.

Arsenal arrasa y manda aviso

El conjunto inglés no dejó dudas en su semifinal frente al AS FAR marroquí, al que goleó 6-0 con una exhibición ofensiva desde los primeros minutos.

Stina Blackstenius abrió el marcador tras una jugada iniciada por Laia Codina, seguida por los tantos de Frida Maanum y Mariona Caldentey desde el punto penal.

Antes del descanso, Caitlin Foord amplió la ventaja y, ya en la segunda mitad, Alessia Russo firmó un doblete que confirmó el dominio total del cuadro dirigido por Renée Slegers.

Corinthians golpea en el momento justo

Del otro lado del cuadro, el Corinthians brasileño necesitó paciencia y disciplina táctica para eliminar al Gotham estadounidense con un triunfo por la mínima.

Durante más de 80 minutos el partido fue cerrado, hasta que Gabi Zanotti conectó una volea al minuto 83 que terminó en las redes tras un error de la portera Ana-Katrin Berger.

La solidez defensiva y la eficacia en la única ocasión clara permitieron al campeón de la Libertadores femenina instalarse en la definición del torneo.

El 1 de febrero, Londres será el epicentro del fútbol femenino mundial, con un duelo que coronará al primer campeón intercontinental de clubes bajo el sello de la FIFA.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

samuel_garcia_gira_trabajo_5d65fa362f
Arranca Samuel García gira de trabajo por Nueva York
liga_mx_fifa_fichajes_liguilla_d89d7c664c
Liga MX analiza abrir una ventana extra de transferencias
corinthias_final_copa_campeones_femenina_00ca3de972
Corinthians avanza a la Final de la Copa de Campeones femenina
publicidad

Últimas Noticias

samuel_garcia_gira_trabajo_5d65fa362f
Arranca Samuel García gira de trabajo por Nueva York
secuestran_mineros_sinaloa_b97d90ca2b
Secuestran a más de 10 trabajadores mineros en Sinaloa
Whats_App_Image_2026_01_29_at_11_22_35_AM_014e869bea
Inicia la segunda ronda de negociaciones del Presupuesto
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
publicidad
×