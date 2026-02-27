Podcast
uanl_proyecto_dario_bustos_dra_liliana_f80ec1ca3e
Nuevo León

Proyecto de la UANL gana Premio Nacional de Diseño 2025

El reconocimiento forma parte del certamen Premio Nacional de Diseño Diseña México, considerado el más importante del país en su tipo

  • 27
  • Febrero
    2026

Un proyecto desarrollado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) fue reconocido con el Premio Nacional de Diseño MX 2025 en la categoría Hardware para dispositivos electrónicos.

El galardón fue otorgado al egresado Darío Esteban Bustos Guerra por la creación de Nexo-Pad, un dispositivo ergonómico que optimiza la interacción entre el usuario y programas de diseño digital.

Premio Nacional de Diseño destaca la innovación mexicana

El reconocimiento forma parte del certamen Premio Nacional de Diseño Diseña México, considerado el más importante del país en su tipo. Su objetivo es distinguir la excelencia del diseño mexicano y resaltar su impacto en la calidad de vida y la competitividad de instituciones y empresas.

uanl proyecto

Características de Nexo-Pad

Nexo-Pad consiste en un dispositivo físico de atajos acompañado de un software de configuración. Está diseñado para mejorar la usabilidad y la curva de aprendizaje en programas de modelado 2D y 3D.

Pensado para utilizarse con la mano izquierda, el dispositivo incorpora 21 funciones programables que reducen movimientos repetitivos y posturas incómodas derivadas del uso prolongado de teclados tradicionales.

uanl proyecto

Desarrollo multidisciplinario y asesoría experta

El proyecto fue desarrollado bajo la asesoría de la maestra Liliana Beatriz Sosa Compeán y contó con la colaboración de estudiantes de distintas facultades, fortaleciendo su enfoque multidisciplinario.

uanl proyecto

Además de obtener el primer lugar nacional, la propuesta fue finalista en el Tiger Tank, donde recibió mentoría especializada para impulsar su maduración tecnológica, posicionando a la UANL como referente en innovación y diseño a nivel nacional.


