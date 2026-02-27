Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Acumula Nuevo León 35 casos confirmados de sarampión

Como parte de sus medidas de prevención, el Estado reforzó las campañas de vacunación, que ahora llegarán directamente a las escuelas

  • 27
  • Febrero
    2026

La Secretaría de Salud en Nuevo León informó que van 35 casos de sarampión en la entidad,  según el corte hecho hasta el jueves 26 de febrero.

La titular de la dependencia estatal, Alma Rosa Marroquín, dijo que ya iniciaron en kínder, primaria y secundaria la aplicación de este biológico, y solo están solicitando a los padres de los menores de edad enviar la cartilla de vacunación.

La funcionaria calculó que, en total, en todo Nuevo León, este año se han aplicado cerca de 600,000 dosis del biológico contra el sarampión.

Le pidió a quienes no se hayan inmunizado, hacerlo cuanto antes, porque la vacuna es la mejor prevención.


