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Nuevo León

Realizan cateo en Ciénega tras ataque que dejó cinco muertos

Autoridades estatales realizaron un cateo como parte de las investigaciones tras el ataque armado que dejó cinco personas sin vida y un hombre gravemente herido

  • 04
  • Mayo
    2026

Autoridades estatales realizaron un cateo como parte de las investigaciones tras el ataque armado que dejó cinco personas sin vida y un hombre gravemente herido en el municipio de Ciénega de Flores.

Las diligencias se llevaron a cabo en la calle Magnolia, en la colonia Bella Vista, donde elementos de seguridad pública municipal cerraron la vialidad para permitir el trabajo de peritos e investigadores.

Hasta la mañana de este lunes, personal del Instituto de Criminalística y de la Agencia Estatal de Investigaciones mantenía un fuerte operativo en la zona, con el objetivo de recabar indicios que permitan esclarecer los hechos.

El ataque se registró la tarde del domingo en un domicilio del mismo sector. 

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En el lugar murieron Martín Epigmenio Muñiz, de 31 años; Alexis Román Martínez, de 30; y José Alejandro Sotelo, de 47, así como dos mujeres que no han sido identificadas.

Asimismo, un joven identificado como Carlos, de 27 años, resultó lesionado por proyectil de arma de fuego y fue trasladado para recibir atención médica.

De acuerdo con versiones de testigos, los agresores, quienes vestían ropa táctica, arribaron en un automóvil blanco y dispararon contra las personas que se encontraban en la vivienda, presuntamente señalada como punto de venta de drogas.

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Habitantes del sector señalaron que los hechos de violencia se han vuelto recurrentes en la zona, ya que incluso la noche previa se habrían escuchado detonaciones de arma de fuego.

La zona permaneció resguardada por elementos de Fuerza Civil, con apoyo aéreo y unidades blindadas, mientras continúan las investigaciones.


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