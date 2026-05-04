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Tamaulipas

Localizan a 139 personas durante abril 2026: Fiscalía Estatal

Autoridades estatales afirmaron que se realizan labores en distintas áreas para determinar las causas de ausencia en cada uno de los casos

  • 04
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas anunció este lunes que se localizó a un total de 139 personas durante el mes de abril del 2026.

De acuerdo con las autoridades, 54 casos corresponden a reportes generados en el mismo mes y 85 a casos de periodos anteriores.

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Autoridades estatales afirmaron que se realizan labores en distintas áreas para determinar las causas de ausencia en cada uno de los casos.

"Para determinar las causas de cada caso, incluyendo la ausencia voluntaria, se realizan labores de búsqueda, trabajo de campo e investigación por parte de personal especializado, lo que permite establecer con precisión las circunstancias en que ocurrieron."

Destacaron que en el 89% de los casos se determinó que la ausencia fue voluntaria, posicionándose como el principal motivo identificado.

Una vez localizadas, todos los afectados reciben atención integral que incluye: acompañamiento, orientación y apoyo especializado, con el objetivo de garantizar su bienestar, seguridad y el respeto a sus derechos humanos

 


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